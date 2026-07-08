Актриса Денисенко стала жертвой мошенников: сколько денег она потеряла (фото)

Украинская актриса Наталья Денисенко призналась, что в 36 лет стала жертвой мошенников. Она потеряла 9 тысяч гривен.

Об этом звезда фильма "Когда ты выйдешь замуж" рассказала в Instagram. Наталья искала в интернете накладные детские волосы, но наткнулась на магазин, который её "кинул".

Денисенко стала жертвой мошенников

Сначала всё было хорошо: актрисе подобрали срез по её просьбе, но попросили перечислить предоплату в размере 9 тысяч гривен. Однако, по словам Натальи, после этого магазин исчез.

"Друзья, в 36 лет я стала жертвой мошенников, потому что искала в интернете классные, детские, неокрашенные волосы с завитками, ведь в Киеве их нигде нельзя было купить. Я искала, наткнулась на магазин в Instagram с кучей отзывов и подписчиков. Они подобрали для меня волосы, я перечислила им предоплату — 9000 тысяч гривен, и они, конечно же, исчезли. Меня обманули, и я поняла, что больше я так волосы покупать не буду", — говорит Наталья.

Відео дня

Наталью Денисенко обманули на 9 тысяч гривен Фото: Instagram

Схема магазина

По словам Денисенко, её мастерица искала у трёх поставщиков срез, соответствующий её пожеланиям, но всё было не то.

"Тогда я тоже решила поискать, поинтересоваться, и меня неплохо "обработали" в переписке, мол, нужно перечислить более крупную сумму предоплаты, потому что "Новая почта" не разрешает физическим лицам отправлять посылки стоимостью более 25 тысяч гривен", — добавила актриса.

Впрочем, кинозвезда надеется на справедливость. Она хочет обратиться в киберполицию, чтобы виновные понесли наказание.

Наталья Денисенко потеряла 9 тысяч гривен Фото: Instagram

Фокус обратился за комментарием к интернет-магазину. Однако пока ответа не получил. Отметим, что в их сторис был опубликован ряд подлинных номеров посылок "Новой почты".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинская актриса рассказала, как изменились её отношения с предпринимателем и моделью Юрием Савранским после помолвки.

Украинский актер и ветеран войны Андрей Фединчик впервые прокомментировал помолвку своей бывшей жены Натальи Денисенко, с которой они воспитывают общего сына.

Актриса вместе с сыном и своим 37-летним возлюбленным, манекенщиком Юрием Савранским, отправилась на летний отдых в Турцию.