Без передних зубов: появилось фото Сандры Баллок до того, как она стала всемирно известной (фото)

26 июля одна из самых популярных актрис Голливуда Сандра Баллок отпраздновала свой 62-й день рождения. На фоне многочисленных поздравлений от поклонников особой трогательностью отличилась её младшая сестра Жезин, которая опубликовала архивное детское фото будущей звезды.

56-летняя Жезин Буллок-Прадо поделилась в Instagram ретро-снимком в оттенках сепии, на котором она, ещё младенец, лежит на руках у старшей сестры. На фото совсем юная Сандра в школьном платье улыбается, не имея двух передних зубов, однако её фирменные тёмные пряди и узнаваемые черты лица уже тогда выдавали будущую знаменитость.

Сандра Буллок, урожденная Жезин Буллок-Прадо, в детстве Фото: Instagram

"С днём рождения, лучшая Schwester! Очень люблю тебя, @sandrabullock", — нежно подписала фотографию Жезин.

Поклонники отреагировали мгновенно, засыпав публикацию восторженными комментариями: "Она выглядит точно так же. Но эти зубы!", "Это так мило! Сандро, ты — вдохновение для всех нас" и "Прекрасное фото, с днём рождения!".

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