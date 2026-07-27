Без передніх зубів: з'явилось фото Сандри Буллок до всесвітньої слави (фото)

26 липня одна з найпопулярніших акторок Голлівуду Сандра Буллок відзначила свій 62-й день народження. На тлі численних привітань від шанувальників особливою зворушливістю відзначилася її молодша сестра Жезін, яка опублікувала архівне дитяче фото майбутньої зірки.

56-річна Жезін Буллок-Прадо поділилася в Instagram ретро-знімком у відтінках сепії, де вона ще немовлям лежить на руках у старшої сестри. На фото зовсім юна Сандра у шкільній сукні посміхається без двох передніх зубів, проте її фірмові темні пасма та впізнавані риси обличчя вже тоді видавали майбутню знаменитість.

Сандра Буллок з Жезін Буллок-Прадо в дитинстві Фото: Instagram

"З днем народження, найкраща Schwester! Люблю тебе сильно, @sandrabullock", — ніжно підписала світлину Жезін.

Фани відреагували миттєво, засипавши публікацію захопленими коментарями: "Вона виглядає точно так само. Але ці зуби!", "Це так мило! Сандро, ти натхнення для всіх нас" та "Чудове фото, з днем народження!".

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