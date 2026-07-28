Рэпер Пи Дидди устроил драку в тюрьме: его наказали лишением привилегий и перевели в другую камеру

Американский музыкальный магнат Шон Комбс (рэпер Пи Дидди), отбывающий наказание в тюрьме по обвинениям, связанным с проституцией, устроил жестокую драку с другим заключенным. За это его наказали.

Комбс вступил в жестокую стычку после того, как один из заключённых оскорбил рэпера. После стычки между ними завязалась драка, пишет Radar Online.

По предварительным сообщениям СМИ, после драки между заключёнными Пи Дидди мог лишиться привилегий, которыми ранее пользовался во время отбывания тюремного наказания. Известно, в частности, что скандального рэпера после инцидента поместили в одиночную камеру.

Издание BILD сообщало, что причиной драки стали оскорбительные замечания в адрес звезды. Охрана оперативно вмешалась в драку и разняла участников.

Как изменилась жизнь рэпера в одиночной камере

Таблоид пишет, что Комбсу будет разрешен один социальный визит в неделю в комнате для посещений, но только при условии, что он будет соответствовать установленным требованиям. Ему также гарантирован ежедневный осмотр тюремного врача, который проводится даже в праздничные и выходные дни.

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Пи Дидди оказался в центре скандала во время отбывания тюремного наказания Фото: Instagram diddy

В соответствии с инструкциями, Комбса проинформируют о дисциплинарных мерах, которые могут быть применены к нему в связи с дракой. Теперь в связи с инцидентом существует вероятность, что из-за его поведения ему отменят сокращение срока заключения за образцовое поведение, на что его команда ранее надеялась.

Ранее в сети ходили слухи, что, находясь за решеткой, Комбс рассчитывал на то, что президент США Дональд Трамп его помилует. Были даже сообщения СМИ о том, что Трамп якобы рассматривал возможность освобождения Пи Дидди как центральное событие празднования 250-летия Америки, однако этого так и не произошло. Теперь, после очередного инцидента с участием Комбса, его условия содержания под стражей могут кардинально измениться, а досрочное освобождение из тюрьмы будет отменено.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Рэпер Пи Дидди может выйти из тюрьмы досрочно благодаря своей борьбе за обжалование приговоренного срока;

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Кроме того, ранее газета Daily Mail сообщала, что в СИЗО Нью-Йорка произошла попытка нападения на Пи Дидди.