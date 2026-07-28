Репер Пі Дідді влаштував бійку у в'язниці: його покарали позбавленням привілеїв і новою камерою

Американський музичний магнат Шон Комбс (репер Пі Дідді), який відбуває покарання у в'язниці за звинуваченнями, пов'язаними з проституцією, влаштував жорстоку бійку з іншим в'язнем. За це його покарали.

Комбс вступив у жорстоку сутичку після того, як один із ув’язнених образив репера. Після сутички між ними зав'язалася бійка, пише Radar Online.

За попередніми повідомленнями ЗМІ, після бійки між ув'язненими Пі Дідді міг втратити свої привілеї, якими раніше послуговувався під час відбуття тюремного покарання. Відомо зокрема, що скандального репера після інциденту помістили до одиночної камери.

Видання BILD повідомляло, що причиною бійки стали образливі зауваження у бік зірки. Охорона оперативно втрутилася у бійку та розборонила учасників.

Як змінилося життя репера в одиночній камері

Таблоїд пише, що Комбсу буде дозволено один соціальний візит на тиждень у кімнаті для відвідувань, але лише за умови, що він відповідатиме відповідним вимогам. Він також має гарантований щоденний огляд тюремного лікаря, який відбувається навіть у святкові чи вихідні дні.

Відео дня

Пі Дідді втрапив у скандал під час відбуття свого тюремного покарання Фото: Instagram diddy

Відповідно до інструкцій, Комбса поінформують про дисциплінарні заходи, які можуть бути застосовані до нього внаслідок бійки. Тепер внаслідок інциденту існує ймовірність, що через його поведінку йому скасують скорочення терміну ув’язнення за зразкову поведінку, на що його команда сподівалася раніше.

Раніше у мережі поширювалися чутки, що, перебуваючи за ґратами, Комбс розраховував на ймовірність того, що президент США Дональд Трамп його помилує. Були навіть повідомлення ЗМІ про те, що Трамп нібито розглядав можливість звільнення Пі Дідді як центральну подію святкування 250-річчя Америки, однак цього так і не сталося. Тепер, після чергового інциденту за участі Комбса, його умови ув'язнення можуть кардинально змінитися, а дострокове звільнення з в'язниці буде скасовано.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

репер Пі Дідді може вийти із в'язниці достроково через його боротьбу за оскарження присудженого терміну;

репер Пі Дідді частково зізнався у вбивстві Тупака Шакура: з'явився новий гучний позов.

Також раніше газета Daily Mail писала, що у СІЗО Нью-Йорка сталася спроба нападу на Пі Дідді.