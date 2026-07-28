50-летняя Жанна Бадоева, попавшая под санкции СНБО, показала своих взрослых детей (фото)

Звезда экрана, которая находится в Украине под санкциями из-за сотрудничества с российским телевидением, поделилась фотографиями своих детей. Снимки с сыном Борисом и дочерью Лолитой она разместила в Instagram.

У Жанны Бадоевой двое детей от разных мужчин. Борис появился на свет в 1997 году от первого брака с бизнесменом Игорем Кураченко, однако воспитывал мальчика уже второй муж Жанны — режиссер Алан Бадоев, который официально его усыновил и дал свою фамилию. Сегодня Борис прокладывает свой собственный путь в киноиндустрии.

Дети Жанны Бадоевой Фото: Instagram

Лолита, родившаяся в 2005 году, — общая дочь Жанны и Алана. Оба ребенка уже давно живут в Италии, куда переехала и сама телеведущая.

Лолита, дочь Жанны Бадоевой Фото: Instagram

Работа на российском телевидении

Ведущий Слава Дёмин в своём YouTube-шоу заявил, что звезда проекта "Орел и Решка" не разорвала отношения с российским телевидением и хранит молчание по поводу войны в Украине, а 7 января 2023 года даже попала под санкции СНБО.

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Дёмин также рассказал, что Жанна отказалась от украинского паспорта ещё в 2019 году. "У Жанны выходит тревел-шоу на одном из российских телеканалов", — рассказал Дёмин.

Бывший партнер Жанны, продюсер программы "Орел и решка" Евгений Синельников, выдвигает другое объяснение: возможно, ведущая просто связана по рукам и ногам условиями контракта и не имеет права уйти из эфира страны-агрессора.

Новое гражданство

По информации Дёмина, Бадоева уже успела получить итальянский паспорт. Ещё в 2015 году она вышла замуж за бизнесмена Василия Мельчинина, уроженца Львова, который давно живёт в Италии. Именно туда в конечном итоге переехала и сама телеведущая.

В медиапространстве появилась и неподтвержденная информация о том, что Жанна судится с Украиной из-за заграничного паспорта и пытается добиться его доставки в Италию. Это дело якобы рассматривает Верховный Суд, что противоречит её предыдущим заявлениям об утрате гражданства. Сама Бадоева эту информацию публично ни разу не комментировала.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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А сама психологиня в ответ на критику в адрес певца и клипмейкера выпустила несколько едких видео с сигаретой в руках.

Эта история не обошла стороной и травести-диву Монро — она тоже не удержалась и высказалась по поводу конфликта Натальи Холоденко с Барскими и Бадоевым.