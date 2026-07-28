50-річна Жанна Бадоєва, яка попала під санкції РНБО, показала дорослих дітей (фото)

Зірка екрану, яка перебуває в Україні під санкціями через співпрацю з російським телебаченням, поділилася світлинами своїх дітей. Знімки з сином Борисом та донькою Лолітою вона розмістила в Instagram.

У Жанни Бадоєвої двоє нащадків від різних чоловіків. Борис з'явився на світ 1997 року від першого шлюбу з бізнесменом Ігорем Кураченком, проте виховував хлопця вже другий чоловік Жанни – режисер Алан Бадоєв, який офіційно його усиновив і дав своє прізвище. Сьогодні Борис прокладає власний шлях у кіноіндустрії.

Діти Жанни Бадоєвої Фото: Instagram

Лоліта, народжена 2005 року, – спільна донька Жанни та Алана. Обоє дітей уже тривалий час живуть в Італії, куди перебралася й сама телеведуча.

Лоліта, дочка Жанни Бадоєвої Фото: Instagram

Робота на росТБ

Ведучий Слава Дьомін у своєму YouTube-шоу заявив, що зірка проєкту "Орел і Решка" не розірвала стосунків із російським телебаченням й мовчить щодо війни в Україні, а 7 січня 2023 року навіть потрапила під санкції РНБО.

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Дьомін також розповів, що Жанна відмовилася від українського паспорта ще у 2019-му. "У Жанни виходить тревел-шоу на одному з російських телеканалів", – розповів Дьомін.

Колишній партнер Жанни, продюсер "Орла і Решки" Євген Синельников, припускає інше пояснення: можливо, ведуча просто зв'язана по руках і ногах умовами контракту й не має права піти з ефіру країни-агресора.

Нове громадянство

За інформацією Дьоміна, Бадоєва вже встигла отримати італійський паспорт. Ще 2015 року вона одружилася з бізнесменом Василем Мельчиніним, уродженцем Львова, який давно живе в Італії. Саме туди зрештою переїхала й сама телеведуча.

У медійному просторі зринула й непідтверджена інформація, ніби Жанна судиться з Україною через закордонний паспорт і намагається домогтися його доставки до Італії. Цю справу начебто розглядає Верховний Суд, що суперечить її попереднім заявам про втрату громадянства. Сама Бадоєва цю інформацію публічно жодного разу не коментувала.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Алан Бадоєв не залишив без уваги закиди Наталії Холоденко й дав розгорнуту відповідь на її слова.

А сама психологиня у відповідь на критику на адресу співака й кліпмейкера випустила кілька в'їдливих відео із цигаркою в руках.

Не оминула цю історію й травесті-діва Монро – вона також не втрималась і висловилась щодо протистояння Наталії Холоденко з Барських та Бадоєвим.