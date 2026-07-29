Американец эмоционально описал украинские города: "Дорога плохая" (фото)

Американец по имени Майкл Виллена живет в Луцке. Он женился на украинке и уже знает немало местных городов и даже мемы.

В своём Instagram (ohmykhailo) мужчина составил рейтинг 10 украинских городов, среди которых — Луцк, где проживает этот иностранец.

Американец оценил украинские города

Тернополь: "Это мой топ. Тернополь — классный город, мой любимый город в Украине". Львов: "Конечно, в тройке лучших. Но не в моем листе лучших. Это будет второе место". Луцк: "Там, где я живу. Это не самое лучшее, но это очень хорошо". Киев: "Как тебя не любить? Киев, если честно, это топ-3, но будет четвертым". Харьков: "Там скамейки. Очень комфортно". Каменец-Подольский: "Дорога плохая, люди классные". Полтава: "Галушки. Большое уважение". Черкассы: "Никогда не был, но хочу". Одесса: "Красивый город, но когда я был там, люди разговаривали со мной по-русски. А я не говорю по-русски". Житомир: "Этого не существует. Это ни город, ни село ".

Американец оценил украинские города Фото: Instagram

Реакция украинцев

В комментариях люди эмоционально отреагировали на то, что иностранец так хорошо знает украинские города:

"Житомир. Бро, ты даже в курсе украинских мемов. Респект, так держать!"

"Этот человек знает, как выглядят города, лучше меня".

"Да ещё и Житомир ему в конце достался, которого не существует".

"Это всё субъективно, но для меня тоже Тернополь номер 1, и за позицию по языку отдельный респект".

"Рекомендую посетить Винницу".

Майкл Виллена с женой Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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