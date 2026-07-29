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Американец эмоционально описал украинские города: "Дорога плохая" (фото)

Американец оценил украинские города
Американец живет в Луцке | Фото: Instagram

Американец по имени Майкл Виллена живет в Луцке. Он женился на украинке и уже знает немало местных городов и даже мемы.

В своём Instagram (ohmykhailo) мужчина составил рейтинг 10 украинских городов, среди которых — Луцк, где проживает этот иностранец.

Американец оценил украинские города

  1. Тернополь: "Это мой топ. Тернополь — классный город, мой любимый город в Украине".
  2. Львов: "Конечно, в тройке лучших. Но не в моем листе лучших. Это будет второе место".
  3. Луцк: "Там, где я живу. Это не самое лучшее, но это очень хорошо".
  4. Киев: "Как тебя не любить? Киев, если честно, это топ-3, но будет четвертым".
  5. Харьков: "Там скамейки. Очень комфортно".
  6. Каменец-Подольский: "Дорога плохая, люди классные".
  7. Полтава: "Галушки. Большое уважение".
  8. Черкассы: "Никогда не был, но хочу".
  9. Одесса: "Красивый город, но когда я был там, люди разговаривали со мной по-русски. А я не говорю по-русски".
  10. Житомир: "Этого не существует. Это ни город, ни село".
Американец оценил украинские города
Американец оценил украинские города
Фото: Instagram

Реакция украинцев

В комментариях люди эмоционально отреагировали на то, что иностранец так хорошо знает украинские города:

  • "Житомир. Бро, ты даже в курсе украинских мемов. Респект, так держать!"
  • "Этот человек знает, как выглядят города, лучше меня".
  • "Да ещё и Житомир ему в конце достался, которого не существует".
  • "Это всё субъективно, но для меня тоже Тернополь номер 1, и за позицию по языку отдельный респект".
  • "Рекомендую посетить Винницу".
американец в Украине
Майкл Виллена с женой
Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

  • Украинка по имени Анна пожаловалась на жизнь в Канаде. Из страны, о которой многие мечтают, она переехала в Азию.
  • Украинка, проживающая в Германии четыре года, рассказала о поступке соседа, который подглядывал за ней в окно, а после этого написал жалобу.
Відео дня

Американец, который женился на украинке и приехал в её родную страну, был очень удивлён этими пятью вещами, привычными для нас.