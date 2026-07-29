Стиль жизни
Американец эмоционально описал украинские города: "Дорога плохая" (фото)
Американец по имени Майкл Виллена живет в Луцке. Он женился на украинке и уже знает немало местных городов и даже мемы.
В своём Instagram (ohmykhailo) мужчина составил рейтинг 10 украинских городов, среди которых — Луцк, где проживает этот иностранец.
Американец оценил украинские города
- Тернополь: "Это мой топ. Тернополь — классный город, мой любимый город в Украине".
- Львов: "Конечно, в тройке лучших. Но не в моем листе лучших. Это будет второе место".
- Луцк: "Там, где я живу. Это не самое лучшее, но это очень хорошо".
- Киев: "Как тебя не любить? Киев, если честно, это топ-3, но будет четвертым".
- Харьков: "Там скамейки. Очень комфортно".
- Каменец-Подольский: "Дорога плохая, люди классные".
- Полтава: "Галушки. Большое уважение".
- Черкассы: "Никогда не был, но хочу".
- Одесса: "Красивый город, но когда я был там, люди разговаривали со мной по-русски. А я не говорю по-русски".
- Житомир: "Этого не существует. Это ни город, ни село".
Реакция украинцев
В комментариях люди эмоционально отреагировали на то, что иностранец так хорошо знает украинские города:
- "Житомир. Бро, ты даже в курсе украинских мемов. Респект, так держать!"
- "Этот человек знает, как выглядят города, лучше меня".
- "Да ещё и Житомир ему в конце достался, которого не существует".
- "Это всё субъективно, но для меня тоже Тернополь номер 1, и за позицию по языку отдельный респект".
- "Рекомендую посетить Винницу".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинка по имени Анна пожаловалась на жизнь в Канаде. Из страны, о которой многие мечтают, она переехала в Азию.
- Украинка, проживающая в Германии четыре года, рассказала о поступке соседа, который подглядывал за ней в окно, а после этого написал жалобу.
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Американец, который женился на украинке и приехал в её родную страну, был очень удивлён этими пятью вещами, привычными для нас.