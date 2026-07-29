Стиль життя
Американець емоційно описав українські міста: "Дорога погана" (фото)
Американець на імʼя Майкл Віллена живе в Луцьку. Він одружився з українкою та знає вже чимало місцевих міст та навіть локальні меми.
У своєму Instagram (ohmykhailo) чоловік розставив у рейтингу 10 українських міст, серед яких Луцьк, де живе іноземець.
Американець оцінив українські міста
- Тернопіль: "Це мій топ. Файне місто Тернопіль, моє улюблене місто в Україні".
- Львів: "Звичайно, топ 3. Але й не мій топ. Це буде друге".
- Луцьк: "Там, де я живу. Це не найкраще, але це дуже добре".
- Київ: "Як тебе не любити? Київ, якщо чесно, це топ 3, але буде четвертим".
- Харків: "Лавочки там. Дуже комфортно".
- Камʼянець-Подільський: "Дорога погана, люди круті".
- Полтава: "Галушки. Велика повага".
- Черкаси: "Ніколи не був, але хочу".
- Одеса: "Гарне місто, але коли я був там, люди розмовляли зі мною російською. А я не говорю по-російськи".
- Житомир: "Це не існує. Це не місто, не село".
Реакція українців
У коментарях люди емоційно відреагували на такі знання іноземця про українські міста:
- "Житомир. Бро, ти навіть в курсах українських мемів. Респект, так тримати!"
- "Людина знає, як виглядають міста, краще мене".
- "Так ще попало йому на кінець Житомир, якого не існує".
- "Це все суб'єктивно, але для мене теж Тернопіль номер 1, і за позицію по мові окремий респект".
- "Рекомендую відвідати Вінницю".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українка на імʼя Анна поскаржилася на життя в Канаді. З країни, про яку багато людей мріють, вона переїхала в Азію.
- Українка, яка живе в Німеччині чотири роки, розповіла про вчинок сусіда, який підглядав за нею у вікно, а після того написав скаргу.
Відео дня
Американець, який одружився з українкою та приїхав на її батьківщину, сильно здивувався через ці звичні для нас пʼять речей.