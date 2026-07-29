Американець емоційно описав українські міста: "Дорога погана" (фото)

Американець на імʼя Майкл Віллена живе в Луцьку. Він одружився з українкою та знає вже чимало місцевих міст та навіть локальні меми.

У своєму Instagram (ohmykhailo) чоловік розставив у рейтингу 10 українських міст, серед яких Луцьк, де живе іноземець.

Американець оцінив українські міста

Тернопіль: "Це мій топ. Файне місто Тернопіль, моє улюблене місто в Україні". Львів: "Звичайно, топ 3. Але й не мій топ. Це буде друге". Луцьк: "Там, де я живу. Це не найкраще, але це дуже добре". Київ: "Як тебе не любити? Київ, якщо чесно, це топ 3, але буде четвертим". Харків: "Лавочки там. Дуже комфортно". Камʼянець-Подільський: "Дорога погана, люди круті". Полтава: "Галушки. Велика повага". Черкаси: "Ніколи не був, але хочу". Одеса: "Гарне місто, але коли я був там, люди розмовляли зі мною російською. А я не говорю по-російськи". Житомир: "Це не існує. Це не місто, не село ".

Американець оцінив українські міста Фото: Instagram

Реакція українців

У коментарях люди емоційно відреагували на такі знання іноземця про українські міста:

"Житомир. Бро, ти навіть в курсах українських мемів. Респект, так тримати!"

"Людина знає, як виглядають міста, краще мене".

"Так ще попало йому на кінець Житомир, якого не існує".

"Це все суб'єктивно, але для мене теж Тернопіль номер 1, і за позицію по мові окремий респект".

"Рекомендую відвідати Вінницю".

Майкл Віллена з дружиною Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка на імʼя Анна поскаржилася на життя в Канаді. З країни, про яку багато людей мріють, вона переїхала в Азію.

Українка, яка живе в Німеччині чотири роки, розповіла про вчинок сусіда, який підглядав за нею у вікно, а після того написав скаргу.

Відео дня

Американець, який одружився з українкою та приїхав на її батьківщину, сильно здивувався через ці звичні для нас пʼять речей.