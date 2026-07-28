Довела до слез: что случилось с харизматичной героиней шоу "Меняю жену" (фото)

Героиня популярного реалити-шоу "Меняю жену" Елена Караван тронула пользователей сети рассказом о том, как из-за войны лишилась собственного дома. Женщина поделилась искренним постом о том, как её семья адаптируется к новой жизни и пытается оправиться после тяжёлых испытаний.

В соцсетях один из пользователей опубликовал воспоминание о 13-м сезоне реалити-шоу "Меняю жену", вспомнив милую супружескую пару из Запорожской области и поинтересовавшись, как сложилась их судьба. На этот вопрос лично ответила сама участница проекта — Елена Караван (@karavan.olena).

Женщина призналась, что два месяца назад их красивый дом был полностью разрушен. В начале полномасштабного вторжения семья была вынуждена уехать из родной Таврии и временно поселиться в областном центре.

"Сейчас мы обустраиваемся здесь. Приходим в себя после потери всего, что у нас было. Надеемся вернуться на родную землю!" — поделилась Елена.

Відео дня

Елена Караван с мужем и сыном в шоу "Меняю жену" Фото: YouTube

Несмотря на пережитую трагедию, семья сохраняет оптимизм и теплые воспоминания. Женщина рассказала, что они до сих пор поддерживают связь со второй семьей из проекта и каждый раз заезжают к ним в гости, когда бывают поблизости. Кроме того, после участия в шоу у них осталось немало хороших знакомых, с которыми они общаются до сих пор.

Вот как сейчас выглядит Елена Караван с сыном Фото: TikTok

Пост Елены вызвал мощную волну поддержки со стороны пользователей в соцсетях, собрав тысячи лайков и несколько теплых слов от зрителей, которые помнят их семью еще по телеэкранам.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, в сеть просочились первые фото и видео нового "Холостяка".