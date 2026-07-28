Довела до сліз: що сталося з харизматичною героїнею шоу "Міняю жінку" (фото)

Героїня популярного реаліті-шоу "Міняю жінку" Олена Караван розчулила користувачів мережі розповіддю про втрату власного дому через війну. Жінка поділилася щирим дописом про те, як її родина адаптується до нового життя та намагається оговтатися після важких випробувань.

У соцмережах один із користувачів опублікував спогад про 13-й сезон реаліті-шоу "Міняю жінку", згадавши приємне подружжя із Запорізької області та цікавлячись, як склалася їхня доля. На це поцікавлення особисто відповіла сама учасниця проєкту — Олена Караван (@karavan.olena).

Жінка зізналася, що два місяці тому їхній гарний будинок був повністю зруйнований. На початку повномасштабного вторгнення родина була змушена виїхати з рідної Таврії та тимчасово зупинитися в обласному центрі.

"Наразі облаштовуємось тут. Оговтуємось від втрати всього, що мали. Маємо надію ступити на рідні землі!" — поділилася Олена.

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Олена Караван з чоловіком та сином в шоу "Міняю жінку" Фото: YouTube

Попри пережиту трагедію, родина зберігає оптимізм та теплі спогади. Жінка розповіла, що вони й досі підтримують зв'язок із другою сім’єю з проєкту і щоразу заїжджають до них у гості, коли бувають поруч. Окрім цього, після участі в шоу у них залишилося чимало хороших знайомих, спілкування з якими триває й досі.

Такий вигляд має Олена Караван з сином зараз Фото: TikTok

Допис Олени викликав потужну хвилю підтримки від користувачів у соцмережах, зібравши тисячі вподобань та декілька теплих слів від глядачів, які пам'ятають їхню родину ще з телеекранів.

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