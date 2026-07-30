Арнольду Шварценеггеру — 79. Что известно о главных женщинах в жизни актера (фото)

Сегодня, 30 июля, американскому актёру и бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру исполняется 79 лет. Он известен не только своей публичной карьерой, но и драматическими событиями в личной жизни.

Фокус по этому поводу рассказывается о самых важных женщинах в жизни "Железного Арни".

Единственная жена — Мария Шрайвер

Первый (и пока единственный) брак именинника был с известной американской журналисткой и писательницей Марией Шрайвер, которая происходит из культового политического клана Кеннеди. Их союз продлился четверть века и считался одним из самых крепких в Голливуде, но завершился громким скандалом.

Они познакомились в 1977 году на благотворительном теннисном турнире благодаря общему другу. Пара встречалась почти 9 лет, прежде чем пожениться. Свадьба состоялась 26 апреля 1986 года в Массачусетсе. Это был грандиозный праздник на 450–500 гостей, среди которых присутствовали звезды первой величины.

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Мария Шрайвер поддерживала мужа на пике его кинокарьеры и во время двух сроков на посту губернатора Калифорнии, став первой леди штата. В браке родилось четверо детей: дочери Кэтрин и Кристина, а также сыновья Патрик и Кристофер.

Они расстались в 2011 году после того, как актер признался, что является отцом ребёнка их домработницы, и окончательно развелись только в 2021 году.

Мария Шрайвер с детьми Фото: Instagram @katherineschwarzenegger

Громкий развод

В 2011 году Шрайвер развелась со Шварценеггером после 25 лет брака, узнав, что у него родился сын от их давней домработницы Милдред Баэны — Джозеф. Однако убеждённая католичка из клана Кеннеди долгое время откладывала оформление развода. Только в 2021 году, спустя 10 лет после измены мужа, их брак был официально расторгнут.

"Она была ошеломлена, когда узнала, что Шварценеггер не только изменял ей, но и стал отцом сына от их экономки всего за пять дней до того, как она сама родила сына Кристофера. Она не смогла жить под одной крышей с Арнольдом, узнав об этом. Супруги расстались, но какое-то время пытались наладить отношения и даже обратились к психологу. Однако Мария не смогла пережить измену", — сказал инсайдер.

Внебрачный сын Шварценеггера Фото: Joseph Baena/Instagram

Впоследствии звезда "Терминатора" рассказал о любви, которую он испытывает к бывшей жене после своей измены.

"В конце концов, жизнь идёт дальше. У меня есть замечательная девушка, Хизер Миллиган, которая добилась большого успеха. Я действительно горжусь ею и люблю её. В то же время я люблю свою жену. Мы с ней очень хорошие друзья и очень близки, и мы очень гордимся тем, как воспитали наших детей. Несмотря на то, что у нас была такая драма, мы вместе праздновали Пасху, День матери, Рождество, все дни рождения — всё вместе", — сказал Арни.

Дети Шварценеггера Фото: Instagram

Новая возлюбленная Арни

Отношения Шварценеггера и Хизер Миллиган начались ещё в 2012 году и сначала завязались после визита к врачу. Когда актер готовился к съемкам боевика 2013 года "План побега" вместе с Сильвестром Сталлоне, он обратился за помощью к физиотерапевту, чтобы восстановиться после недавней операции на плече. Миллиган была рекомендована как элитный спортивный физиотерапевт, которая в то время тесно сотрудничала с профессиональными спортсменами.

Хотя их отношения оставались исключительно профессиональными на протяжении всего периода реабилитации, Арни обратился к ней после съемок фильма и завершения лечения, попросив о встрече в знак благодарности.

В 2023 году Арнольд рассказал журналу People, что безумно влюблен в независимость Миллиган: "Я считаю, что она потрясающая. Мне нравится, что она любит работать. Она явно независима. Она просто невероятно целеустремленная".

Эта пара довольно редко появляется вместе на публике.

Шварценеггер с возлюбленной Хизер Миллиган Фото: X (Twitter)

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Звезда фильма "Терминатор" и бывший губернатор Калифорнии появился на публике со своей 51-летней девушкой Хизер Миллиган.

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