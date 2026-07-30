Арнольду Шварценеггеру — 79. Що відомо про головних жінок у житті актора (фото)

Сьогодні, 30 липня, американському актору та колишньому губернатору Каліфорнії Арнольду Шварценеггеру виповнюється 79 років. Він відомий не лише публічною карʼєрою, а й драмами в особистому житті.

Фокус з нагоди цього дня розповідає про головних жінок у житті "Залізного Арні".

Єдина дружина Марія Шрайвер

Перший (і наразі єдиний) шлюб іменинника був з відомою американською журналісткою та письменницею Марією Шрайвер, яка виходить з культового політичного клану Кеннеді. Їхній союз тривав чверть століття і вважався одним із найміцніших у Голлівуді, але завершився гучним скандалом.

Вони познайомилися у 1977 році на благодійному тенісному турнірі завдяки спільному другу. Пара зустрічалася майже 9 років перед тим, як побратися. Весілля відбулося 26 квітня 1986 року в Массачусетсі. Це було гучне свято на 450–500 гостей, серед яких були присутні зірки першої величини.

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Марія Шрайвер супроводжувала чоловіка на піку його кінокар'єри та під час двох термінів на посаді губернатора Каліфорнії, ставши першою леді штату. У шлюбі народилося четверо дітей: дочки Кетрін і Крістіна, а також сини Патрік і Крістофер.

Вони розлучилися в 2011 році після того, як актор зізнався, що є батьком дитини від їхньої домробітниці, і вони завершили своє розлучення лише у 2021.

Марія Шрайвер з дітьми Фото: Instagram @katherineschwarzenegger

Гучне розлучення

У 2011 році Шрайвер розлучилася зі Шварценеггером після 25 років шлюбу, дізнавшись, що в нього народився син від їхньої давньої хатньої робітниці Мілдред Баени — Джозеф. Однак переконана католичка з клану Кеннеді довгий час відкладала оформлення розлучення. Тільки 2021 року, через 10 років після зради чоловіка, їхній шлюб було офіційно розірвано.

"Вона була спустошена, коли дізналася, що Шварценеггер не тільки зраджував їй, а й став батьком сина від їхньої економки всього за п'ять днів до того, як вона сама народила сина Крістофера. Вона не змогла жити під одним дахом з Арнольдом, дізнавшись про це. Подружжя розлучилося, але якийсь час намагалося налагодити стосунки і навіть звернулося до психолога. Однак Марія не змогла пережити зраду", — казав інсайдер.

Позашлюбний син Шварценеггера Фото: Joseph Baena/Instagram

Згодом зірка "Термінатора" розповів про любов, яку він відчуває до колишньої дружини після своєї невірності.

"Зрештою, ти рухаєшся далі. У мене є чудова дівчина Гізер Мілліган, яка дуже успішна. Я справді пишаюся нею і кохаю її. У той же час я кохаю свою дружину. Ми з нею дуже хороші друзі і дуже близькі, і ми дуже пишаємося тим, як виховали наших дітей. Попри те, що в нас була така драма, ми разом святкували Великдень, День матері, Різдво разом, усі дні народження — усе разом", — казав Арні.

Діти Шварценеггера Фото: Instagram

Нова кохана Арні

Стосунки Шварценеггера та Гізер Мілліган розпочалися ще у 2012 році та спочатку виникли після направлення до лікаря. Коли актор готувався до зйомок бойовика 2013 року "План втечі" разом із Сильвестром Сталлоне, він звернувся за допомогою до фізіотерапевта, щоб відновитися після нещодавньої операції на плечі. Мілліган рекомендували як елітного спортивного фізіотерапевта, яка на той час тісно співпрацювала з професійними спортсменами.

Хоча їхні стосунки залишалися суто професійними протягом реабілітації, Арні звернувся до неї після зйомок фільму та завершення лікування, попросивши про побачення з подякою.

У 2023 році Арнольд розповів журналу People, що шалено закоханий у незалежність Мілліган: "Я думаю, що вона неймовірна. Мені подобається, що вона любить працювати. Вона явно незалежна. Вона просто неймовірно цілеспрямована".

Пара доволі рідко зʼявляється разом на публіці.

Шварценеггер з коханою Гізер Мілліган Фото: X (Twitter)

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