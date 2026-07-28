Единственная родная дочь Тома Круза отреклась от него: что сделала Сури
Единственная дочь голливудского актёра Тома Круза, 20-летняя Сури, официально отказалась от фамилии своего знаменитого отца.
Девушка, обучающаяся в Университете Карнеги-Меллона в Пенсильвании, зарегистрировалась для участия в выборах под именем Сури Ноэль. То есть студентка юридически отказалась от фамилии Круз. Об этом пишет Page Six.
Сури Круз отреклась от отца
В документах для регистрации избирателей в США используется официальное имя. Однако в судебных реестрах округа нет заявления об изменении имени, поэтому соответствующую процедуру Сури, вероятно, прошла в Нью-Йорке ещё до переезда на учебу.
Уже в июне 2024 года, на выпускном в школе, дочь голливудских актёров была указана как Сури Ноэль.
Сложные отношения Тома Круза с дочерью
Кэти Холмс начала встречаться с Томом Крузом в 2005 году и обручилась с ним через семь недель отношений. Их свадьба состоялась в замке Орсини-Одескалки в Браччано в ноябре 2006 года, через семь месяцев после рождения Сури.
Впрочем, актриса подала на развод в 2012 году, и он был оформлен через 10 дней. Кэти сохранила опеку над дочерью, тогда как Тому было предоставлено право на встречи. Впрочем, голливудский актёр годами не виделся со своим единственным биологическим ребёнком. У них слишком сложные отношения. Главной причиной этого стало увлечение Круза сайентологией.
А от брака с Николь Кидман у Тома есть дочь Изабелла, а также сын Коннор, которых звезды усыновили в 90-х.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Единственная родная дочь Тома Круза вышла на прогулку по зимнему Нью-Йорку.
- Сури "тихо рассталась" со своим бойфрендом Тоби Коэном, и подростки больше не общаются после летнего романа.
Кроме того, Фокус писал о трастовом фонде 20-летней Сури.