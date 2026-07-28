Єдина рідна дочка Тома Круза відреклася від нього: що зробила Сурі

Єдина донька голлівудського актора Тома Круза, 20-річна Сурі, офіційно відмовилася від прізвища знаменитого батька.

Дівчина, яка навчається в Університеті Карнегі-Меллона у Пенсильванії, зареєструвалася для участі у виборах під ім’ям Сурі Ноель. Тобто студентка юридично відмовилася від прізвища Круз. Про це пише Page Six.

Сурі Круз відреклася від батька

У документах для реєстрації виборців у США використовується офіційне ім’я. Втім, у судових реєстрах округу немає заяви про зміну імені, тому відповідну процедуру Сурі , ймовірно, пройшла в Нью-Йорку, ще до переїзду на навчання.

Уже в червні 2024 року, під час випускного зі школи, донька голлівудських акторів була вказана як Сурі Ноель.

Сурі Ноель Фото: Скріншот

Складні стосунки Тома Круза з дочкою

Кеті Голмс почала зустрічатися з Томом Крузом у 2005 році та заручилася з ним через сім тижнів стосунків. Їхнє весілля відбулося в замку Орсіні-Одескалькі в Браччано в листопаді 2006 року, через сім місяців після народження Сурі.

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Втім, акторка подала на розлучення у 2012 році, і воно було оформлене через 10 днів. Кеті зберегла опіку над донькою, тоді як Тому було надано право на зустрічі. Втім, голлівудський актор роками не бачився з єдиною біологічною дитиною. У них надто складні стосунки. Головною причиною цьому стало захоплення Круза саєнтологією.

А від шлюбу з Ніколь Кідман у Тома є дочка Ізабелла, а також син Коннор, яких зірки всиновили в 90-х.

Кеті Голмс з дочкою Фото: Daily Mail

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Єдина рідна донька Тома Круза вийшла на прогулянку в зимовому Нью-Йорку.

Сурі "тихо розлучилася" зі своїм бойфрендом Тобі Коеном, і підлітки більше не спілкуються після літнього роману.

Також Фокус писав про трастовий фонд 20-річної Сурі.