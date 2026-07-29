Названа причина смерти матери Бена Аффлека: каким было ее последнее желание (фото)

Мать голливудских актёров Бена и Кейси Аффлеков, Крис Энн Аффлек, скончалась 2 июня в возрасте 83 лет. Только сейчас стали известны обстоятельства её смерти, а также было объявлено о последнем желании покойной.

Согласно свидетельству о смерти матери Бена Аффлека, полученному изданием Us Weekly, женщина гостила у сына в Лос-Анджелесе, когда у неё в 10:52 утра произошла остановка сердца вследствие кардиопульмональной недостаточности.

Поставили диагноз "онкология"

Одним из факторов, приведших к смерти, врачи назвали аденокарциному поджелудочной железы — этот диагноз женщине поставили ещё в декабре прошлого года. Вскрытие тела не проводилось.

Сообщение о смерти Крис появилось в прессе в конце июля, когда некролог был опубликован на страницах The Boston Globe. Именно там рассказали трогательную историю о том, как женщина, несмотря на болезнь, приложила все усилия, чтобы дожить до этой знаменательной даты.

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"Её самым большим желанием после постановки диагноза было дожить до выпускного внука (Аттикуса — Ред.) из школы", — говорится в тексте некролога.

Крис дожила до этого события 31 мая 2026 года, а через два дня тихо ушла из жизни во сне — словно судьба дала ей ровно столько времени, сколько было нужно.

Внуки были смыслом её жизни

По словам авторов некролога, именно внуки стали "движущей силой последних двух десятилетий" её жизни. Женщина гордилась их достижениями, но истинное восхищение у неё вызывало то, что молодое поколение семьи не боялось спорить с авторитетами или бросать им вызов.

Бен Аффлек с мамой Фото: Hello! Magazine

Крис имела диплом Гарвардского университета и более тридцати лет проработала учительницей в государственной школе. Выйдя на пенсию в начале 2000-х, она с головой окунулась в общественную деятельность — присоединилась к предвыборному штабу Барака Обамы.

Шла против течения

Женщина была активисткой с детства. В 2009 году, вскоре после работы в предвыборной кампании Обамы, она отправилась в Палестину и Израиль, а вернулась домой уже в качестве организатора движения Alliance for Water Justice in Palestine.

В родном городке Труро она стала одной из основательниц экологического проекта Sustainable Cape, а когда студенческое активистское объединение её внучки искало место для тренингов, именно Крис пригласила молодёжь к себе.

Её бунтарский дух сформировался ещё в 60-х: тогда она преподавала литературу темнокожим детям в Миссисипи во время знаменитого "Летней кампании за свободу" и участвовала в протестах против войны во Вьетнаме.

Семья пережила развод

Вместе со своим мужем Тимоти Аффлеком она воспитала сыновей Бена и Кейси, однако пара рассталась, когда Бену было около 12 лет.

Крис оставила после себя пятерых внуков: дочерей и сына Бена — Вайолет, Серафину и Сема, которых он воспитывает вместе с бывшей женой Дженнифер Гарнер, а также детей Кейси — Индиану и Аттикуса от бывшей партнерши Саммер Финикс.

"Оскар" увидела своими глазами

Крис всегда была неразлучна со своими детьми и поддерживала их актерский талант. Именно она сидела в зале в тот вечер 1998 года, когда Бен вместе со своим лучшим другом Мэттом Деймоном получил "Оскар" за лучший оригинальный сценарий к фильму "Умник Уилл Хантинг".

"Мы сидели рядом с нашими мамами, и когда победили — обняли их. Помню, как все делали из этого большую сенсацию, будто это какое-то чудо, но для нас всё было просто: больше некому было туда идти, конечно, наши мамы должны были быть рядом. Это было по-настоящему искренне, без всякой фальши", — вспоминал позже Бен в интервью Vanity Fair.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Дженнифер Лопес успела пошутить по поводу своего недолгого брака с Беном Аффлеком прямо со сцены во время громкого концерта Up All Night в Лас-Вегасе.

Кроме того, певица оказалась в центре внимания СМИ после выступления на свадьбе дочери фармацевтического магната Нетры Мантены в Индии.

Лопес пошутила над своим недолгим браком с Беном Аффлеком во время триумфального выступления Up All Night в Лас-Вегасе.