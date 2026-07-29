Названо причину смерті матері Бена Аффлека: яким було її останнє бажання (фото)

Мати голлівудських акторів Бена та Кейсі Аффлеків, Кріс Енн Аффлек, пішла з життя 2 червня у віці 83 років. Лише тепер стали відомі обставини її смерті, а також оголошено останнє бажання покійної.

За даними свідоцтва про смерть матері Бена Аффлека, яке отримало видання Us Weekly, жінка перебувала в гостях у сина в Лос-Анджелесі, коли її серце зупинилося о 10:52 ранку через кардіопульмональну недостатність.

Діагностували онкологію

Одним із факторів, що спричинили смерть, лікарі назвали аденокарциному підшлункової залози – діагноз жінці поставили ще в грудні минулого року. Розтин тіла не проводили.

Звістка про смерть Кріс з'явилася в пресі наприкінці липня, коли некролог опублікували на шпальтах The Boston Globe. Саме там розповіли зворушливу історію про те, як жінка, попри хворобу, доклала всіх зусиль, аби дожити до особливої дати.

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"Її найбільшим бажанням після діагнозу було дожити до випускного онука (Аттікуса – Ред.) зі школи", – йдеться в тексті некрологу.

Кріс дочекалася цієї події 31 травня 2026 року, а через два дні тихо відійшла уві сні – так, ніби доля дала їй саме стільки часу, скільки було потрібно.

Онуки були її сенсом

За словами авторів некрологу, саме онуки стали "рушійною силою останніх двох десятиліть" її життя. Жінка пишалася їхніми досягненнями, але справжнє захоплення у неї викликало те, коли молодше покоління сім'ї не боялося сперечатися з авторитетами чи кидати їм виклик.

Бен Аффлек з мамою Фото: Hello! Magazine

Кріс мала диплом Гарвардського університету й понад тридцять років пропрацювала вчителькою в державній школі. Вийшовши на пенсію на початку 2000-х, вона з головою поринула у громадську діяльність – долучилася до передвиборчого штабу Барака Обами.

Йшла проти течії

Активісткою жінка була змалку. У 2009 році, невдовзі після роботи на кампанії Обами, вона поїхала до Палестини та Ізраїлю, а повернулася додому вже організаторкою руху Alliance for Water Justice in Palestine.

У рідному містечку Труро вона стала однією із засновниць екологічного проєкту Sustainable Cape, а коли студентське активістське об'єднання її онучки шукало місце для тренінгів, саме Кріс запросила молодь до себе.

Її бунтарський дух сформувався ще у 60-х: тоді вона викладала літературу чорношкірим дітям у Міссісіпі під час знаменитого "Літа свободи" й виходила на протести проти війни у В'єтнамі.

Родина пережила розлучення

Разом із чоловіком Тімоті Аффлеком вона виховала синів Бена та Кейсі, проте пара розлучилася, коли Бену було близько 12 років.

Кріс залишила по собі п'ятьох онуків: доньок і сина Бена – Вайолет, Серафіну та Сема, яких він виховує разом з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер, а також дітей Кейсі – Індіану та Аттікуса від колишньої партнера Саммер Фінікс.

"Оскар" побачила на власні очі

Зі своїми дітьми Кріс завжди була одним цілим і підтримувала їхній акторський талант. Саме вона сиділа в залі того вечора 1998 року, коли Бен разом зі своїм найкращим другом Меттом Деймоном отримав "Оскар" за найкращий оригінальний сценарій до фільму "Розумник Вілл Гантінг".

"Ми сиділи поруч із нашими мамами, і коли перемогли – обійняли їх. Пам'ятаю, як усі робили з цього велику сенсацію, ніби це якась дивовижа, але для нас усе було просто: більше нікому було туди йти, звісно, наші мами мали бути поруч. Це було по-справжньому щиро, без жодної фальші", – згадував пізніше Бен в інтерв'ю Vanity Fair.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дженніфер Лопес встигла пожартувати з приводу свого недовгого шлюбу з Беном Аффлеком просто зі сцени під час гучного концерту Up All Night у Лас-Вегасі.

Крім того, співачка потрапила в центр уваги медіа після виступу на весіллі доньки фармацевтичного магната Нетри Мантени в Індії.

Лопес пожартувала над своїм коротким шлюбом з Беном Аффлеком на тріумфальному виступі Up All Night у Лас-Вегасі.