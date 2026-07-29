Это платье в горошек принцессы Дианы навсегда изменило королевский свадебный стиль 40 лет назад

Узор в горошек был одним из самых узнаваемых элементов гардероба принцессы Дианы, который она смело выбирала для официальных визитов, приемов и королевских мероприятий. Ярким примером этого стал её легендарный образ на свадьбе принца Эндрю и Сары Фергюсон 23 июля 1986 года, где леди Ди в очередной раз подтвердила свой статус мировой иконы стиля.

Секрет привлекательности её наряда в то время заключался в продуманном контрасте цвета и размера принта. В противовес нежной пастельной гамме, которую предпочли королева-мать и Елизавета II, Диана выбрала насыщенное синее платье в крупный черный горошек от одного из ее любимых дизайнеров — Виктора Эдельштейна. Платье имело акцентированные плечи и черный пояс на талии, который идеально подчеркивал фигуру принцессы. Образ дополняла традиционная британская шляпа с синим верхом и черной внутренней отделкой от дизайнера Кирстен Вудворд, а завершающими штрихами стали синий клатч, обувь в тон и элегантные чёрные перчатки, пишет Vanity Fair.

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Принцесса Диана на свадьбе принца Эндрю и Сары Фергюсон Фото: коллаж Фокус

Эту свадьбу в Вестминстерском аббатстве запомнили не только благодаря моде. Среди самых запоминающихся моментов церемонии — маленький принц Уильям в роли пажа, одетый в очаровательный матросский костюм с шляпкой.

Не менее трогательным остаётся семейное фото, на котором принцесса Диана была единственной, кто держал на руках ребёнка — маленького принца Гарри, в то время как остальные дети сидели в первом ряду. Эти кадры служат лучшим свидетельством не только безупречного вкуса принцессы, но и её крепкой и теплой связи с сыновьями.

Напомним: ранее Фокус писал, что:

Один поступок принцессы заставил Уильяма покраснеть.

Принцесса Диана перед трагедией раскаялась перед сыновьями в одном своём поступке.

Кроме того, Диана "ненавидела" Рождество в королевской семье.