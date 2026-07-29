Ця сукня в горошок принцеси Діани назавжди змінила королівський весільний стиль 40 років тому

Візерунок горошок був одним із найвпізнаваніших елементів гардероба принцеси Діани, який вона сміливо обирала для офіційних візитів, прийомів та королівських подій. Яскравим прикладом цього став її легендарний образ на одруженні принца Ендрю та Сари Фергюсон 23 липня 1986 року, де Леді Ді вкотре довела свій статус глобальної ікони стилю.

Таємниця привабливості її тогочасного виходу полягала в продуманому контрасті кольору та масштабу принту. На противагу ніжній пастельній гамі, якій віддали перевагу королева-мати та Єлизавета II, Діана обрала насичену синю сукню у великий чорний горох від одного з її улюблених дизайнерів — Віктора Едельштейна. Сукня мала акцентовані плечі та чорний пояс на талії, який ідеально підкреслював фігуру принцеси. Образ доповнював традиційний британський капелюх із синім верхом і чорним внутрішнім оздобленням від дизайнерки Кірстен Вудворд, а фінальними штрихами стали синій клатч, взуття в тон та елегантні чорні рукавички, пише Vanity Fair.

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Принцеса Діана на весіллі принца Ендрю та Сари Фергюсон Фото: колаж Фокус

Це весілля у Вестмінстерському абатстві запам'ятали не лише завдяки моді. Серед найпам'ятніших моментів церемонії — маленький принц Вільям у ролі пажа, одягнений у чарівний матроський костюм із капелюшком.

Не менш зворушливим залишається сімейне фото, на якому принцеса Діана була єдиною, хто тримав на руках дитину — малого принца Гаррі, тоді як решта дітей сиділи на передньому ряду. Ці кадри слугують найкращим свідченням не лише бездоганного смаку принцеси, а й її міцного й теплого зв'язку з синами.

Нагадаємо. раніше Фокус писав, що:

Один вчинок принцеси змусив Вільяма почервоніти.

Принцеса Діана перед трагедією жалкувала перед синами про один свій вчинок.

Крім того, Діана "ненавиділа" Різдво у королівській родині.