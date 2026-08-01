Украинцы рассказали правду о жизни в Дании: "Бывают случаи" (фото)
Украинцы, переехавшие из Полтавы в Данию, рассказали об особенностях жизни в стране у моря, в котором можно купаться лишь несколько дней в году.
Беженцы поделились своими мыслями в аккаунте TikTok (mizin_mizina).
Украинцы о жизни в Дании
"Мы переехали из Полтавы в Данию. И вот что мы о ней думаем. Баланс между работой и личной жизнью. Замечательная вещь: 4 с половиной дня в неделю работаешь. Всё остальное время — отдыхаешь", — говорят они.
К тому же пятый день насчитывает менее 8 часов рабочего времени.
"В общем, все работают в пятницу до 12", — говорит украинец.
Впрочем, им не нравится, что вечером практически ничего не работает.
"Безопасность. Замечательно. Был в разных странах: Германия, Италия, Дания, Эмираты. Здесь чувствуешь себя в безопасности и спокойно. В принципе, можно где-нибудь оставить сумку, оставить открытое окно. Но бывают случаи, я их не видел", — отметил украинец.
Еще одним плюсом является море — соленый воздух, песок, пляжная атмосфера.
"Конечно, купаться можно не всегда. Всего несколько дней в году, но это круто", — говорит мужчина.
Местная кухня "не всем по вкусу", но иногда бывает очень вкусной.
"Закон Янте — не стоит думать, что ты особенный или как-то лучше других. И люди не хвастаются своим достатком и статусом. Я за это, ведь мы приехали из Украины, где этого в избытке, а здесь нет. Гораздо лучше жить, приятнее и комфортнее", — говорит украинец.
Кроме того, в Дании по разным поводам вывешивают государственный флаг.
"Круто, супер. Это очень сближает. Мне нравится эта традиция", — призналась украинка.
Датская выпечка — нет. Булочки, посыпанные сахаром, — это лучшее, что могли приготовить датчане, по словам украинца. В Украине они были гораздо вкуснее.
Кроме того, там очень любят лакрицу.
Реакция сети
В комментариях люди поделились своим опытом жизни за границей:
- "Всё зависит от того, какое у вас жильё и где оно находится. А также от того, как далеко до работы и есть ли она там вообще. Большинство украинцев в Копенгагене живут в общежитиях, ссорятся, регулярно дерутся, и полиция".
- "У меня велосипед угнали прямо под камерами с замком на парковке отеля, где охрана очень строгая".
- "Забыла сумочку на скамейке на вокзале, вернули, всё на месте".
Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны?
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинка по имени Анна пожаловалась на жизнь в Канаде и переехала оттуда в Таиланд.
- Украинка по имени Юлия переехала в Канаду из Германии и поначалу была очень удивлена.
Кроме того, немец написал донос на украинку из-за её домашних животных.