Украинцы рассказали правду о жизни в Дании: "Бывают случаи" (фото)

Украинцы, переехавшие из Полтавы в Данию, рассказали об особенностях жизни в стране у моря, в котором можно купаться лишь несколько дней в году.

Беженцы поделились своими мыслями в аккаунте TikTok (mizin_mizina).

Украинцы о жизни в Дании

"Мы переехали из Полтавы в Данию. И вот что мы о ней думаем. Баланс между работой и личной жизнью. Замечательная вещь: 4 с половиной дня в неделю работаешь. Всё остальное время — отдыхаешь", — говорят они.

К тому же пятый день насчитывает менее 8 часов рабочего времени.

"В общем, все работают в пятницу до 12", — говорит украинец.

Впрочем, им не нравится, что вечером практически ничего не работает.

"Безопасность. Замечательно. Был в разных странах: Германия, Италия, Дания, Эмираты. Здесь чувствуешь себя в безопасности и спокойно. В принципе, можно где-нибудь оставить сумку, оставить открытое окно. Но бывают случаи, я их не видел", — отметил украинец.

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Еще одним плюсом является море — соленый воздух, песок, пляжная атмосфера.

"Конечно, купаться можно не всегда. Всего несколько дней в году, но это круто", — говорит мужчина.

Украинцы о жизни в Дании

Местная кухня "не всем по вкусу", но иногда бывает очень вкусной.

"Закон Янте — не стоит думать, что ты особенный или как-то лучше других. И люди не хвастаются своим достатком и статусом. Я за это, ведь мы приехали из Украины, где этого в избытке, а здесь нет. Гораздо лучше жить, приятнее и комфортнее", — говорит украинец.

Кроме того, в Дании по разным поводам вывешивают государственный флаг.

"Круто, супер. Это очень сближает. Мне нравится эта традиция", — призналась украинка.

Датская выпечка — нет. Булочки, посыпанные сахаром, — это лучшее, что могли приготовить датчане, по словам украинца. В Украине они были гораздо вкуснее.

Кроме того, там очень любят лакрицу.

Реакция сети

В комментариях люди поделились своим опытом жизни за границей:

"Всё зависит от того, какое у вас жильё и где оно находится. А также от того, как далеко до работы и есть ли она там вообще. Большинство украинцев в Копенгагене живут в общежитиях, ссорятся, регулярно дерутся, и полиция".

"У меня велосипед угнали прямо под камерами с замком на парковке отеля, где охрана очень строгая".

"Забыла сумочку на скамейке на вокзале, вернули, всё на месте".

Опрос Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны? Опрос открыт до Да, большинство вернется сразу после окончания войны. Часть вернется, но многие останутся за границей навсегда. Это будет зависеть от условий восстановления страны и экономики. Нет, большинство беженцев не планируют возвращаться в Украину. Голосувати

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинка по имени Анна пожаловалась на жизнь в Канаде и переехала оттуда в Таиланд.

Украинка по имени Юлия переехала в Канаду из Германии и поначалу была очень удивлена.

Кроме того, немец написал донос на украинку из-за её домашних животных.