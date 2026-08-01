Українці розповіли правду про життя в Данії: "Бувають випадки" (фото)

Українці, які переїхали з Полтави в Данію, розкрили особливості життя в країні біля моря, в якому можна купатися лише кілька днів на рік.

Своїми думками біженці поділилися в TikTok-акаунті (mizin_mizina).

Українці про життя в Данії

"Ми переїхали з Полтави в Данію. І от що ми про неї думаємо. Work-life баланс. Чудова річ: 4 з половиною дні в тиждень працюєш. Все інше — відпочиваєш", — кажуть вони.

До того ж, пʼятий день має менше 8 годин робочого часу.

"Загалом всі працюють в пʼятницю до 12", — каже українець.

Втім, їм не подобається, що ввечері практично нічого не працює.

"Безпека. Чудово. Був у різних країнах: Німеччина, Італія, Данія, Емірати. Тут відчуваєш себе безпечно та спокійно. Можна в принципі сумку десь покласти, залишити відчинене вікно. Але бувають випадки, я їх не бачив", — зазначив українець.

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Також плюсом є море — солоне повітря, пісок, атмосфера пляжу.

"Не завжди можна купатися, звісно. Тільки декілька днів на рік, але круто", — каже чоловік.

Українці про життя в Данії

Місцева кухня "не для всіх", але іноді буває смачною.

"Закон Янте — ти не маєш думати, що ти особливий або якийсь кращий за інших. І також люди не вихваляються своїм достатком, статусом. Я за, адже ми приїхали з України і там цього ого-го, а тут немає. Набагато краще жити, приємніше та комфортніше", — каже українець.

Також у Данії з різних приводів вивішують державний прапор.

"Класно, супер. Дуже обʼєднує. Мені подобається ця традиція", — зізналася українка.

Данська випічка — ні. Булочки, посипані цукром, це найкраще, що данці могли зробити, за словами чоловіка. В Україні їм було набагато смачніше.

Також там дуже люблять лакрицю.

Реакція мережі

У коментарях люди поділилися своїм досвідом життя за кордоном:

"Все залежить від того, яке у вас житло, і де воно знаходиться. А від того, чи далеко до роботи, і чи вона взагалі там є. Більшість українців в Копенгагені, і там живуть в общагах, сваряться, регулярно б'ються і поліція".

"У мене ровер свиснули прям під камерами з замком на парковці готелю, сильна безпека".

"Забулася сумочку на лавочці на вокзалі, повернули, все на місці".

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка на імʼя Анна поскаржилася на життя в Канаді та переїхала звідти в Таїланд.

Українка на імʼя Юлія перебралася в Канаду з Німеччини і сильно дивувалася перший час.

Крім того, німець написав донос на українку через її домашніх улюбленців.