RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Українці розповіли правду про життя в Данії: "Бувають випадки" (фото)

українці розповіли правду про життя в данії
Українці в Данії | Фото: колаж Фокус

Українці, які переїхали з Полтави в Данію, розкрили особливості життя в країні біля моря, в якому можна купатися лише кілька днів на рік.

Своїми думками біженці поділилися в TikTok-акаунті (mizin_mizina).

Українці про життя в Данії

"Ми переїхали з Полтави в Данію. І от що ми про неї думаємо. Work-life баланс. Чудова річ: 4 з половиною дні в тиждень працюєш. Все інше — відпочиваєш", — кажуть вони.

До того ж, пʼятий день має менше 8 годин робочого часу.

"Загалом всі працюють в пʼятницю до 12", — каже українець.

Втім, їм не подобається, що ввечері практично нічого не працює.

"Безпека. Чудово. Був у різних країнах: Німеччина, Італія, Данія, Емірати. Тут відчуваєш себе безпечно та спокійно. Можна в принципі сумку десь покласти, залишити відчинене вікно. Але бувають випадки, я їх не бачив", — зазначив українець.

Відео дня

Також плюсом є море — солоне повітря, пісок, атмосфера пляжу.

"Не завжди можна купатися, звісно. Тільки декілька днів на рік, але круто", — каже чоловік.

Українці про життя в Данії

Місцева кухня "не для всіх", але іноді буває смачною.

"Закон Янте — ти не маєш думати, що ти особливий або якийсь кращий за інших. І також люди не вихваляються своїм достатком, статусом. Я за, адже ми приїхали з України і там цього ого-го, а тут немає. Набагато краще жити, приємніше та комфортніше", — каже українець.

Також у Данії з різних приводів вивішують державний прапор.

"Класно, супер. Дуже обʼєднує. Мені подобається ця традиція", — зізналася українка.

Данська випічка — ні. Булочки, посипані цукром, це найкраще, що данці могли зробити, за словами чоловіка. В Україні їм було набагато смачніше.

Також там дуже люблять лакрицю.

Реакція мережі

У коментарях люди поділилися своїм досвідом життя за кордоном:

  • "Все залежить від того, яке у вас житло, і де воно знаходиться. А від того, чи далеко до роботи, і чи вона взагалі там є. Більшість українців в Копенгагені, і там живуть в общагах, сваряться, регулярно б'ються і поліція".
  • "У мене ровер свиснули прям під камерами з замком на парковці готелю, сильна безпека".
  • "Забулася сумочку на лавочці на вокзалі, повернули, все на місці".
Опитування

Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни?

Опитування відкрите до

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, німець написав донос на українку через її домашніх улюбленців.