Українці розповіли правду про життя в Данії: "Бувають випадки" (фото)
Українці, які переїхали з Полтави в Данію, розкрили особливості життя в країні біля моря, в якому можна купатися лише кілька днів на рік.
Своїми думками біженці поділилися в TikTok-акаунті (mizin_mizina).
Українці про життя в Данії
"Ми переїхали з Полтави в Данію. І от що ми про неї думаємо. Work-life баланс. Чудова річ: 4 з половиною дні в тиждень працюєш. Все інше — відпочиваєш", — кажуть вони.
До того ж, пʼятий день має менше 8 годин робочого часу.
"Загалом всі працюють в пʼятницю до 12", — каже українець.
Втім, їм не подобається, що ввечері практично нічого не працює.
"Безпека. Чудово. Був у різних країнах: Німеччина, Італія, Данія, Емірати. Тут відчуваєш себе безпечно та спокійно. Можна в принципі сумку десь покласти, залишити відчинене вікно. Але бувають випадки, я їх не бачив", — зазначив українець.
Також плюсом є море — солоне повітря, пісок, атмосфера пляжу.
"Не завжди можна купатися, звісно. Тільки декілька днів на рік, але круто", — каже чоловік.
Місцева кухня "не для всіх", але іноді буває смачною.
"Закон Янте — ти не маєш думати, що ти особливий або якийсь кращий за інших. І також люди не вихваляються своїм достатком, статусом. Я за, адже ми приїхали з України і там цього ого-го, а тут немає. Набагато краще жити, приємніше та комфортніше", — каже українець.
Також у Данії з різних приводів вивішують державний прапор.
"Класно, супер. Дуже обʼєднує. Мені подобається ця традиція", — зізналася українка.
Данська випічка — ні. Булочки, посипані цукром, це найкраще, що данці могли зробити, за словами чоловіка. В Україні їм було набагато смачніше.
Також там дуже люблять лакрицю.
Реакція мережі
У коментарях люди поділилися своїм досвідом життя за кордоном:
- "Все залежить від того, яке у вас житло, і де воно знаходиться. А від того, чи далеко до роботи, і чи вона взагалі там є. Більшість українців в Копенгагені, і там живуть в общагах, сваряться, регулярно б'ються і поліція".
- "У мене ровер свиснули прям під камерами з замком на парковці готелю, сильна безпека".
- "Забулася сумочку на лавочці на вокзалі, повернули, все на місці".
Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни?
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українка на імʼя Анна поскаржилася на життя в Канаді та переїхала звідти в Таїланд.
- Українка на імʼя Юлія перебралася в Канаду з Німеччини і сильно дивувалася перший час.
Крім того, німець написав донос на українку через її домашніх улюбленців.