"Рискнули всем ради села": украинка продала квартиру и купила дом из пенопласта (фото)

Украинская блогерша Эльмира, автор YouTube-канала "Эльмира | Дневник дачницы", решилась на кардинальный поворот в жизни — вместе с мужем она продала квартиру в городе и переехала жить в деревню. В новом ролике пара показала своё новое хозяйство: 25 соток земли, дом из несъёмной опалубки, летнюю кухню и гараж, а также рассказала, откуда взялись средства на переезд.

История переезда семьи началась без каких-либо далеко идущих планов. Сначала семья приобрела небольшую дачу — просто как место для отдыха по выходным. Однако чем больше времени супруги проводили за городом, тем меньше хотелось возвращаться в квартиру. Почему они решились на это неочевидное решение – читайте далее в материале Фокуса.

"Мы купили её почти случайно, постепенно приводили в порядок и в какой-то момент поняли, что домой уже хочется не в квартиру, а именно сюда — поближе к природе. Именно тогда возникла мысль: "А что, если переехать в деревню навсегда?" — вспоминает блогерша.

Идея, которая поначалу казалась авантюрой, в конечном итоге превратилась в взвешенное решение. Семья решила сжечь мосты и продать городскую квартиру, чтобы полностью переехать на новое место. Финансовой основой для этого шага стала государственная программа поддержки.

Відео дня

"Мы рискнули, продали квартиру в городе и переехали. Мы продали квартиру по сертификату "еВосстановление", — отметила Эльмира, добавив, что юридические тонкости этой сделки она подробно раскроет в одном из следующих видео".

Дом из пенопласта

Купленный дом отличается необычной для многих технологией строительства — это так называемый "термодом", построенный из пенопластовых блоков в несъемной опалубке. Блогерша решила не обходить этот вопрос стороной и показала подписчикам процесс строительства как изнутри, так и снаружи.

"Сегодня я покажу вам абсолютно всё: двор, дом, расскажу, почему он построен из пенопласта и как вообще устроена эта технология… Эти пенопластовые блоки укладываются друг на друга, возводится весь дом, туда вставляется арматура, а затем приезжает машина с бетоном и всё это заливается", – пояснила Эльмира, демонстрируя срез стены возле котла.

25 соток, сад и полив

Общая площадь участка составляет около 25 соток, львиную долю которых занимают огород и просторный фруктовый сад — здесь растут абрикосы, вишни, персики и виноград. Территория огорожена забором на бетонных основаниях, а воду для полива берут из собственной скважины.

Детская комната в доме Фото: YouTube

Хозяева организовали систему полива так, чтобы не приходилось бегать с ведром или шлангом по всему огороду.

"Здесь установлен отдельный насос для полива с интеллектуальным управлением. Он сам всё регулирует, трубы проложены по всему огороду и территории. Включаешь нужный кран и поливаешь отдельную зону — не нужно таскать шланги", — рассказал во время экскурсии муж Эльмиры.

Территория огорожена забором на бетонных фундаментах Фото: YouTube

Кроме того, во дворе расположены:

хозяйственный блок и мастерская — для инструментов и мотоблока;

уличный санузел и душ с кафелем и подключенным электричеством;

капитальный подвал с массивными стеллажами;

гараж на одну машину с трехфазным подключением электричества;

летняя кухня с большими окнами, кондиционером, плитой и подведенной водой.

Кухня-гостиная площадью 57 кв.м

Внутри дом оказался гораздо просторнее прежнего жилья семьи. Главным помещением стала кухня-гостиная площадью 57 квадратных метров — этот факт поразил саму хозяйку.

"Это больше, чем вся наша квартира, которая у нас была двухкомнатная — там, кажется, было 53 квадрата вместе с балконами, ванными и туалетом", — не скрывала удивления авторка канала.

Кухня-гостиная площадью 57 кв.м. Фото: YouTube

Среди прочих помещений здания:

зона отопления с газовым и резервным электрическим котлами;

спальня хозяев с большой кроватью и вместительными шкафами;

светлая детская комната с двумя окнами;

ванная комната с джакузи, окном для проветривания и новой стиральной машиной;

застекленная веранда с панорамным остеклением.

Приятным бонусом стало то, что предыдущие владельцы оставили новым хозяевам почти всю мебель, домашнюю консервацию в подвале и даже садовый инвентарь.

Несмотря на то, что работа по обустройству дома ещё далеко не завершена, Эльмира смотрит на это с оптимизмом.

"Здесь ещё действительно много работы, но это такая приятная работа: навести порядок в домике, прибраться, добавить текстиля, привести в порядок клумбы и благоустроить огород", — подытожила блогерша.

Напомним, ранее Фокус писал:

Так, одна из украинок решилась на покупку заброшенного дома в деревне всего за 5 тысяч долларов. Несмотря на необходимость ремонта, в доме уже были все основные коммуникации — газ, вода и электричество. Впрочем, это не остановило пользователей сети: покупку сразу засыпали ироничными комментариями.

Похожей на эту оказалась и история семьи Смеликов, которая обзавелась старым домом на Львовщине. Супруги ведут в соцсетях своеобразный дневник ремонта, фиксируя каждый этап обновления дома, а к тому же регулярно рассказывают о курьезных находках, которые достались им в наследство от предыдущих владельцев.

Совершенно иная, гораздо более драматичная история произошла с мужчиной из Лимана в Донецкой области. Из-за боевых действий ему пришлось покинуть родной город и переехать в Черкасскую область, где местная жительница бесплатно подарила ему глиняный дом в одном из сел. Дом, хотя и старый и нуждается в капитальном ремонте, но в целом пригоден для проживания.