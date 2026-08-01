"Ризикнули всім заради села": українка продала квартиру й купила будинок з пінопласту (фото)

Українська блогерка Ельміра, авторка YouTube-каналу "Ельміра | Щоденник дачниці", зважилася на крутий поворот у житті – разом із чоловіком вона продала квартиру в місті та перебралася жити в село. У новому ролику пара показала своє нове господарство: 25 соток землі, будинок із незнімної опалубки, літню кухню та гараж, а також розповіла, звідки взялися кошти на переїзд.

Історія переїзду родини почалася без далекосяжних планів. Спочатку сім'я придбала невелику дачу – просто як місце для відпочинку у вихідні. Однак чим більше часу подружжя проводило за містом, тим менше хотілося повертатися до квартири. Чому вони наважилась на це неочевидне рішення, – читайте далі у матеріалі Фокусу.

"Ми купили її майже випадково, потроху наводили лад і в якийсь момент зрозуміли, що додому вже хочеться не в квартиру, а саме сюди – ближче до природи. Саме тоді з'явилася думка: "А що якщо переїхати в село назавжди?" – пригадує блогерка.

Ідея, що спершу здавалася авантюрою, зрештою переросла у зважене рішення. Родина вирішила спалити мости і продати міське житло, аби повністю перебратися на нове місце. Фінансовим підґрунтям для цього кроку стала державна програма підтримки.

Відео дня

"Ми ризикнули, продали квартиру в місті та переїхали. Продали ми квартиру по сертифікату "єВідновлення"", с зазначила Ельміра, додавши, що юридичні тонкощі цієї угоди детально розкриє в одному з наступних відео.

Будинок із пінопласту

Куплений будинок вирізняється незвичною для багатьох технологією зведення – так званий термодім, побудований із пінопластових блоків незнімної опалубки. Блогерка вирішила не оминати це питання і показала підписникам процес зсередини та зовні.

"Сьогодні покажу вам абсолютно все: подвір'я, будинок, розповім, чому він побудований із пінопласту і як взагалі влаштована ця технологія… Кладуться оці пінопластові блоки один на одного, вибудовується весь будинок, туди арматура, і приїжджає машина з бетоном і це все заливає", – пояснила Ельміра, демонструючи зріз стіни біля котла.

25 соток, сад та полив

Загальна площа ділянки сягає близько 25 соток, левову частку яких займають город і просторий фруктовий сад – тут ростуть абрикоси, вишні, персики та виноград. Територію обнесено парканом на бетонованих основах, а воду для поливу забирають із власної свердловини.

Дитяча кімната в будинку Фото: YouTube

Систему поливу господарі облаштували так, щоб не бігати з відром чи шлангом по всьому городу.

"Тут окремий насос на полив з розумними мозками. Само все регулює, труби розведені повністю по всьому огороду та території. Включив краник, який тобі потрібно, і поливаєш окрему зону – не потрібно таскати шланги", – розповів під час екскурсії чоловік Ельміри.

Територію обнесено парканом на бетонованих основах Фото: YouTube

Крім того, на подвір'ї розмістилися:

господарський блок і майстерня – для інструментів та мотоблока;

вуличний санвузол і душ із кахлем та підведеною електрикою;

капітальний підвал із масивними стелажами;

гараж на одне авто з трифазним підключенням електрики;

літня кухня з великими вікнами, кондиціонером, плитою та проведеною водою.

Кухня-вітальня на 57 "квадратів"

Усередині будинок виявився куди просторішим за попереднє житло родини. Головним приміщенням стала кухня-вітальня площею 57 квадратних метрів – цей факт вразив саму господиню.

"Це більше, ніж вся наша квартира, яка була у нас двохкімнатна – там здається було 53 квадрати разом із балконами, ваннами та туалетом", – не приховувала подиву авторка каналу.

Кухня-вітальня на 57 "квадратів" Фото: YouTube

Серед інших приміщень будинку:

зона опалення з газовим та резервним електричним котлами;

спальня господарів із великим ліжком та місткими шафами;

світла дитяча кімната з двома вікнами;

ванна кімната з джакузі, вікном для провітрювання та новою пральною машиною;

засклена веранда з панорамним склінням.

Приємним бонусом стало те, що попередні власники залишили новим господарям майже всі меблі, домашню консервацію в підвалі та навіть садовий інвентар.

Попри те, що роботи над облаштуванням оселі ще непочатий край, Ельміра дивиться на це з оптимізмом.

"Тут ще реально багато роботи, але це така приємна робота: навести лад у будиночку, поприбирати, додати текстилю, навести лад на клумбах і облагородити город", – підсумувала блогерка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Так, одна з українок наважилася на покупку занедбаної хати в селі всього за 5 тисяч доларів. Незважаючи на потребу в ремонті, будинок уже мав усі базові комунікації – газ, воду та електрику. Втім, користувачів мережі це не зупинило: покупку одразу засипали іронічними коментарями.

Схожою на цю виявилася й історія родини Смеликів, яка обзавелася старим будинком на Львівщині. Подружжя веде в соцмережах своєрідний щоденник ремонту, фіксуючи кожен етап оновлення оселі, а до того ж регулярно розповідає про курйозні знахідки, які дісталися їм у спадок від попередніх власників.

Окрема, значно драматичніша історія, трапилася з чоловіком із Лимана на Донеччині. Через бойові дії йому довелося залишити рідне місто й перебратися до Черкаської області, де місцева жителька безоплатно подарувала йому глиняну хату в одному із сіл. Будинок хоч і старий та потребує капітального ремонту, проте загалом придатний для проживання.