Дочь мыла посуду в ресторане: где сейчас находится семья телеведущего Стогния (фото)

Телеведущий Константин Стогний впервые за пять лет прервал молчание и дал откровенное интервью. В беседе он рассказал, где сейчас находятся его родные и как его дочери самостоятельно преодолевали трудности во время войны.

С началом полномасштабного вторжения шоумен отвез жену и младших детей к границе, а сам категорически отказался покидать страну. Семья некоторое время находилась в Испании, однако через полгода решила вернуться домой. Об этом он рассказал журналистке Алине Доротюк.

Константин Стогний Фото: YouTube

"Дети плакали: „Папа, поезжай с нами“. Я могу уехать, но не могу бросить свои обязательства здесь и своих людей. Через 6–8 месяцев семья сказала: "Мы так жить не можем. Либо ты езжай к нам, либо мы возвращаемся", — вспомнил телеведущий.

Особой гордостью для Стогния является самостоятельность его дочерей. Средняя дочь после года обучения в Гааге сознательно покинула зарубежный вуз и самостоятельно, без связей, поступила на бюджет в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Не менее показательным стал пример старшей дочери Дарины, которая с двумя детьми уехала в Италию и не гнушалась самой простой работы.

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"Она позвонила мне и сказала: „Я пойду работать посудомойкой в ресторан. Как ты к этому отнесешься? Тебя многие знают, что они скажут?“ Я ответил, что отнесусь очень хорошо. Если хочешь управлять бизнесом, нужно пройти все ступени. Через два месяца она уже руководила сетью ресторанов. Работа — это как прививка от больших бед", — подчеркнул Константин Стогний.

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