Андрей Бедняков из сериала "Орел и решка" встал на защиту мобилизованного отца

Популярный украинский телеведущий Андрей Бедняков публично обратился к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу в связи с громким случаем мобилизации отца-одиночки в Кривом Роге. Шоумен возмутился ситуацией, в результате которой пятилетний ребенок остался в детском саду совершенно один.

В Кривом Роге мобилизовали отца-одиночку

По информации местного СМИ "Свои. Кривой Рог", инцидент произошел в детском саду № 125, расположенном в районе 17-го квартала. Отца 5-летней воспитанницы учреждения мобилизовали как раз в тот момент, когда девочка находилась в детском саду. Сейчас о ребёнке заботится директор детского сада Наталья Евтушенко. Журналисты выяснили, что, согласно судебному реестру, мать девочки отказалась от её воспитания, хотя и выплачивает алименты, а сама ребёнок по решению суда проживает вместе с отцом.

В то же время, по данным СМИ, 34-летний мужчина находился в розыске. Он дважды подавал документы на получение отсрочки от мобилизации, однако ему отказали. Предполагается, что причиной отказа могло стать отсутствие официального решения суда именно о "самостоятельном воспитании ребенка" (поскольку в реестре соответствующего документа найти не удалось).

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Реакция Беднякова

Отреагировав на этот инцидент в своих соцсетях, Андрей Бедняков опубликовал кадры с испуганным ребенком и призвал омбудсмена разобраться: "Как так вообще??? Что делать в таких ситуациях?".

Рассказы Андрея Беднякова Фото: Instagram

Дмитрий Лубинец оперативно отреагировал на обращение телеведущего в личных сообщениях, разрешив обнародовать свой ответ. По словам омбудсмена, его представитель в регионе уже работает на месте происшествия.

"Я буду требовать документы, подтверждающие законность отказа отцу в отсрочке, а также информацию от Службы по делам детей об обстоятельствах, по которым 5-летняя девочка осталась одна. И как в дальнейшем будет решаться судьба ребенка. Ее права должны быть защищены, я буду этого требовать", — заявил Лубинец.

Статья Андрея Беднякова с ответом Лубинца Фото: Instagram

Сам Бедняков, поблагодарив чиновника за оперативную реакцию, лаконично прокомментировал инцидент: "Такого не должно быть. Это сюр". В настоящее время дело находится под личным контролем Уполномоченного по правам человека.

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