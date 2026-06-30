Андрій Бєдняков з "Орла і решки" заступився за мобілізованого батька
Популярний український телеведучий Андрій Бєдняков публічно звернувся до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця через резонансний випадок мобілізації батька-одинака у Кривому Розі. Шоумен обурився ситуацією, внаслідок якої п'ятирічна дитина залишилася в дитячому садку абсолютно сама.
У Кривому Розі мобілізували батька-одинака
За інформацією місцевого медіа "Свої. Кривий Ріг", інцидент стався у дитячому садку №125, що в районі 17-го кварталу. Батька 5-річної вихованки закладу мобілізували просто тоді, коли дівчинка перебувала в садочку. Наразі дитиною опікується директорка дитсадка Наталя Євтушенко. Журналісти з'ясували, що згідно із судовим реєстром, мати дівчинки самоусунулася від її виховання, хоча й сплачує аліменти, а сама дитина за рішенням суду проживає разом із батьком.
Водночас за даними ЗМІ, 34-річний чоловік перебував у розшуку. Він двічі подавав документи на отримання відстрочки від мобілізації, проте йому відмовили. Припускають, що причиною відмови могла стати відсутність офіційного рішення суду саме про "самостійне виховання дитини" (оскільки у реєстрі відповідного документу знайти не вдалося).
Реакція Бєднякова
Реагуючи на цей інцидент у своїх соцмережах, Андрій Бєдняков опублікував кадри з наляканою дитиною та закликав омбудсмена розібратися: "Як так взагалі??? Що робити в таких ситуаціях?".
Дмитро Лубінець оперативно відреагував на звернення телеведучого у приватних повідомленнях, дозволивши оприлюднити свою відповідь. За словами омбудсмена, його представник у регіоні вже працює на місці події.
"Буду вимагати документів, чи законно відмовили батьку у відстрочці та інформацію про обставини у Службі у справах дітей, чому 5-річна дівчинка залишилася сама. І як надалі буде вирішуватися доля дитини. Її права мають бути захищені, вимагатиму цього", — заявив Лубінець.
Сам Бєдняков, подякувавши посадовцю за швидку реакцію, резюмував інцидент лаконічно: "Такого не має бути. Це сюр". Наразі справа перебуває під особистим контролем Уповноваженого з прав людини.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
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