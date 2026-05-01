Блогер-пліткар заявив, що його мобілізували: це нібито сталося за наказом ображеної співачки

Блогер-пліткар Богдан Беспалов після кількамісячної паузи повернувся в інформаційний простір і вперше пояснив причини свого зникнення. За його словами, це пов’язано з мобілізацією за наказом відомої артистки, яка бажала помсти.

Український блогер Богдан Беспалов вперше детально розповів про радикальні зміни у житті. У своєму відео він зізнався, що не виходив на зв’язок через мобілізацію та події, які цьому передували. Що з ним насправді сталося, — читайте у матеріалі Фокусу.

Помітив стеження

За словами інфлюенсера, він помічав стеження з боку правоохоронців, а одного дня його затримали задля доставлення до територіального центру комплектування. Там блогер пройшов медкомісію і отримав направлення на базову військову підготовку, попри проблеми зі здоров’ям.

Беспалов також натякнув на можливу причетність до цієї історії ображеної української співачки, однак прямо імені не назвав. Водночас у назві відео з’явилася провокативна згадка про Олену Тополю, яка нещодавно стала жертвою шантажиста, що злив її приватні відео. Богдан активно висвітлював цю тему.

Подробиці служби

Після початку служби блогер певний час не виходив на зв’язок через обмеження, пов’язані з умовами перебування у військовій частині. Він визнав, що адаптація була непростою: давався взнаки як погіршення здоров’я, так і нові обставини. Водночас Беспалов зазначив, що отримав підтримку від побратимів, що допомогло швидше звикнути до служби.

Інфлюенсер підкреслив, що цей досвід вплинув на його погляди, однак він не вважає свою історію винятковою. Мовляв, подібні випадки трапляються з багатьма. Наразі блогер продовжує службу і паралельно працює над створенням контенту у вільний час.

"Це страшне відчуття, коли не почуваєшся безпечно й тебе викрадають. Я не роблю себе особливим, це масово. За цей період трапилося багато речей. Були безпідставні звинувачення. Я звичайна людина, яка пройшла гідно цей шлях", — наголосив блогер-пліткар.

Про зникнення Беспалова писали медіа Фото: YouTube

Богдан Беспалов звернувся до своїх підписників після раптового зникнення наприкінці січня.

24 січня він записав голосове повідомлення у своєму Telegram-каналі, в якому попередив, що певний час не виходитиме на зв’язок. У зверненні Богдан наголосив, що пише сам, його канали не зламані, та подякував підписникам за підтримку, пообіцявши повернутися з новими випусками.

Раніше блогер в інтервʼю Аліні Доротюк розповідав, що вже зустрічався з військовими ТЦК у Києві.

"Я йшов на Оболоні, нікого не чіпаючи. У мене є "Резерв", дані оновлені, ВЛК всі пройдені з 2022 року. Які можуть бути питання. Йду до метро. Якраз на благодійний захід. Їде бусик позаду, я відходжу пропустити. Все, вибігли за руки заламали. Нічого в тебе не запитують. Тебе мордою в цей бусік і повезли", — розповідав пліткар.

Втім, його відпустили, бо "злякалися синьої галочки" в Instagram.