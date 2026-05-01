Блогер-сплетник заявил, что его мобилизовали: это якобы произошло по приказу оскорбленной певицы

Блогер-сплетник Богдан Беспалов после многомесячной паузы вернулся в информационное пространство и впервые объяснил причины своего исчезновения. По его словам, это связано с мобилизацией по приказу известной артистки, желавшей мести.

Украинский блогер Богдан Беспалов впервые подробно рассказал о радикальных изменениях в жизни. В своем видео он признался, что не выходил на связь из-за мобилизации и событий, которые этому предшествовали. Что с ним на самом деле произошло, — читайте в материале Фокуса.

Заметил слежку

По словам инфлюенсера, он замечал слежку со стороны правоохранителей, а однажды его задержали для доставки в территориальный центр комплектования. Там блогер прошел медкомиссию и получил направление на базовую военную подготовку, несмотря на проблемы со здоровьем.

Беспалов также намекнул на возможную причастность к этой истории оскорбленной украинской певицы, однако прямо имени не назвал. В то же время в названии видео появилось провокационное упоминание о Елене Тополе, которая недавно стала жертвой шантажиста, слившего ее личные видео. Богдан активно освещал эту тему.

Подробности службы

После начала службы блогер некоторое время не выходил на связь из-за ограничений, связанных с условиями пребывания в воинской части. Он признал, что адаптация была непростой: сказывалось как ухудшение здоровья, так и новые обстоятельства. В то же время Беспалов отметил, что получил поддержку от побратимов, что помогло быстрее привыкнуть к службе.

Инфлюенсер подчеркнул, что этот опыт повлиял на его взгляды, однако он не считает свою историю исключительной. Мол, подобные случаи случаются со многими. Сейчас блогер продолжает службу и параллельно работает над созданием контента в свободное время.

"Это страшное ощущение, когда не чувствуешь себя безопасно и тебя похищают. Я не делаю себя особенным, это массово. За этот период случилось много вещей. Были безосновательные обвинения. Я обычный человек, который прошел достойно этот путь", — подчеркнул блогер.

Об исчезновении Беспалова писали медиа

Богдан Беспалов обратился к своим подписчикам после внезапного исчезновения в конце января.

24 января он записал голосовое сообщение в своем Telegram-канале, в котором предупредил, что некоторое время не будет выходить на связь. В обращении Богдан подчеркнул, что пишет сам, его каналы не сломаны, и поблагодарил подписчиков за поддержку, пообещав вернуться с новыми выпусками.

Ранее блогер в интервью Алине Доротюк рассказывал, что уже встречался с военными ТЦК в Киеве.

"Я шел на Оболони, никого не трогая. У меня есть "Резерв", данные обновлены, ВЛК все пройдены с 2022 года. Какие могут быть вопросы. Иду к метро. Как раз на благотворительное мероприятие. Едет бусик сзади, я отхожу пропустить. Все, выбежали за руки заломили. Ничего у тебя не спрашивают. Тебя мордой в этот бусик и повезли", — рассказывал сплетник.

Впрочем, его отпустили, потому что "испугались синей галочки" в Instagram.