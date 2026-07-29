Дочка мила посуд в ресторані: де зараз сім'я телеведучого Стогнія (фото)

Телеведучий Костянтин Стогній уперше за п’ять років перервав мовчання та дав відверте інтерв'ю. У розмові він розповів, де зараз перебувають його рідні та як його доньки самостійно долали труднощі під час війни.

З початком повномасштабного вторгнення шоумен відвіз дружину та молодших дітей до кордону, а сам категорично відмовився залишати країну. Сім'я певний час перебувала в Іспанії, однак за пів року вирішила повернутися додому. Про це він розповів журналістці Аліні Доротюк.

Костянтин Стогній Фото: YouTube

"Діти плакали: "Тату, давай з нами". Я можу виїхати, але не можу полишити свої зобов’язання тут і своїх людей. Через 6–8 місяців сім’я сказала: "Ми так жити не можемо. Або ти їдь до нас, або ми повертаємося"", — пригадав телеведучий.

Особливою гордістю для Стогнія є самостійність його доньок. Середня дочка після року навчання в Гаазі свідомо покинула закордонний ВНЗ і самотужки, без блату, вступила на бюджет до КНУ імені Тараса Шевченка. Не менш показовим став приклад найстаршої доньки Дарини, яка з двома дітьми виїхала до Італії й не цуралася найпростішої роботи.

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"Вона телефонує мені й каже: "Я піду працювати мийницею посуду в ресторан. Як ти до цього поставишся? Тебе багато знають, що вони скажуть?" Я відповів, що поставишся дуже добре. Якщо хочеш володіти бізнесом, маєш пройти всі щаблі. За два місяці вона вже керувала мережею ресторанів. Праця — це як щеплення від великих бід", — наголосив Костянтин Стогній.

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