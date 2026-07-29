Холоне серце: український ведучий почув від племені Мая пророцтво про війну

Телеведучий Костянтин Стогній зробив несподіване зізнання: за кілька місяців до повномасштабного вторгнення жінка з племені Мая, яку в громаді називають "Хранителькою часу", зробила для нього передбачення.

У листопаді 2021 року Костянтин Стогній разом з істориком Юрієм Полюховичем та італійськими колегами вирушив досліджувати маловідомі піраміди Мая. Знімальна група хотіла поспілкуватися зі старішиною, до чиєї думки прислухається все плем'я, тож у місцевих запитали, хто в них за головного авторитета. Відповідь була одна: "Хранителька часу".

Тій жінці, за оцінкою ведучого, було вже далеко за сто років. Бачила вона кепсько, проте розум мала ясний і твердий. Від того, що вона сказала, холоне серце.

Слова, що збили з ніг

Команда записала з "Хранителькою часу" повноцінне інтерв'ю, а наостанок оператор попросив Стогнія просто постояти поруч із нею для прощальних кадрів. Саме тоді, за словами ведучого, жінка повела себе дивно – не відпускала його від себе ні на крок і пильно вдивлялася в обличчя, ніби намагаючись зазирнути в саму душу.

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"Вона так дивиться мені в очі. А я не розумію, чи вона бачить мене, чи ні. Вона вдивляється, і нагадує мою покійну бабусю. Я не можу відійти. Вона так погладила мене, і говорить: "Ви любите свою роботу? Ви не будете кілька років працювати". Мене це струсонуло трошки", – згадав Стогній цю історію в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Костянтин Стогній і Аліна Доротюк Фото: YouTube

Ведучий не втримався і запитав, чи повернеться він колись до улюбленої справи. Відповідь пролунала так, що серце защеміло: через кілька років він сам зможе зробити свій вибір.

Замість гадання на кавовій гущі

Слова жінки не йшли з голови, тож Костянтин Стогній вирішив з'ясувати, скільки саме часу криється за фразою "кілька років". Замість того, щоб гадати на кавовій гущі, звернувся по підказку до штучного інтелекту. Той видав діапазон від трьох до п'яти років. Крапку в цій загадковій історії поставило 24 лютого 2022 року – день, коли для мільйонів українців, і для самого ведучого зокрема, все стало на свої місця.

Ведучий розповів про передбачення щодо війни Фото: YouTube

У соцмережах Стогній публікував фотографію з "Хранителькою часу", зроблену того самого дня, коли пролунало пророцтво про важкі випробування для України. Показував він і незвичний подарунок від жінки – браслет для "поповнення енергії", який, за її словами, починає нагріватися, щойно людині загрожує небезпека.

Костянтин Стогній: віхи з біографії

Костянтин Стогній народився 16 серпня 1968 року в Києві. Освіту здобував на факультеті журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, згодом закінчив Національну академію внутрішніх справ.

Кар'єру починав координатором програми "По країнах колишнього СРСР" на американському каналі National Geographic, вів радіорепортажі з зони Придністровського конфлікту. З 1998 по 2004 рік працював на телеканалі "Інтер", а у 2005-му очолив Студію документальних фільмів та спеціальних проєктів, зосередившись здебільшого на історичній тематиці.

У 2008 році заснував власне агентство "Ж.А.Р.А.", яке випускало його авторський проєкт "Надзвичайні новини" для ICTV, а у 2011-му виступив продюсером багатосерійного фільму "Картина крейдою".

З початком повномасштабної війни ведучий на певний час зник з екранів, однак зараз крок за кроком повертається до професії.

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