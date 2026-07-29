Холодное сердце: украинский ведущий услышал от племени Майя пророчество о войне

Телеведущий Константин Стогний сделал неожиданное признание: за несколько месяцев до полномасштабного вторжения женщина из племени Мая, которую в общине называют "Хранительницей времени", сделала для него предсказание.

В ноябре 2021 года Константин Стогний вместе с историком Юрием Полюховичем и итальянскими коллегами отправился исследовать малоизвестные пирамиды Мая. Съемочная группа хотела пообщаться со старейшиной, к чьему мнению прислушивается все племя, поэтому у местных спросили, кто у них главный авторитет. Ответ был один: "Хранительница времени".

Этой женщине, по оценке ведущего, было уже далеко за сто лет. Она плохо видела, но ум у нее был ясным и твердым. От того, что она сказала, сердце замерзает.

Слова, сбившие с ног

Команда записала с "Хранительницей времени" полноценное интервью, а в заключение оператор попросил Стогния просто постоять рядом с ней для прощальных кадров. Именно тогда, по словам ведущего, женщина повела себя странно – не отпускала его от себя ни на шаг и пристально вглядывалась в лицо, словно пытаясь заглянуть в самую душу.

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"Она так смотрит мне в глаза. А я не понимаю, видит она меня или нет. Она пристально смотрит и напоминает мне мою покойную бабушку. Я не могу отойти. Она так погладила меня и говорит: "Вы любите свою работу? Вы не будете несколько лет работать". Меня это немного встряхнуло", – вспомнил Стогний эту историю в интервью Алине Доротюк.

Константин Стогний и Алина Доротюк Фото: YouTube

Ведущий не удержался и спросил, вернется ли он когда-нибудь к любимому делу. Ответ прозвучал так, что сердце сжалось: через несколько лет он сам сможет сделать свой выбор.

Вместо гадания на кофейной гуще

Слова женщины не выходили из головы, поэтому Константин Стогний решил выяснить, сколько именно времени скрывается за фразой "несколько лет". Вместо того чтобы гадать по кофейной гуще, он обратился за подсказкой к искусственному интеллекту. Тот выдал диапазон от трех до пяти лет. Точку в этой загадочной истории поставило 24 февраля 2022 года – день, когда для миллионов украинцев, и для самого ведущего в частности, все стало на свои места.

Ведущий рассказал о предсказаниях относительно войны Фото: YouTube

В соцсетях Стогний опубликовал фотографию с "Хранительницей времени", сделанную в тот самый день, когда прозвучало пророчество о тяжелых испытаниях для Украины. Он также показывал необычный подарок от женщины – браслет для "пополнения энергии", который, по ее словам, начинает нагреваться, как только человеку угрожает опасность.

Константин Стогний: вехи из биографии

Константин Стогний родился 16 августа 1968 года в Киеве. Получил образование на факультете журналистики КНУ им. Тараса Шевченко, а затем окончил Национальную академию внутренних дел.

Начинал карьеру в качестве координатора программы "По странам бывшего СССР" на американском канале National Geographic, вел радиорепортажи из зоны Приднестровского конфликта. С 1998 по 2004 год работал на телеканале "Интер", а в 2005-м возглавил Студию документальных фильмов и специальных проектов, сосредоточившись в основном на исторической тематике.

В 2008 году он основал собственное агентство "Ж.А.Р.А.", которое выпускало его авторский проект "Необычные новости" для ICTV, а в 2011 году выступил продюсером многосерийного фильма "Картина мелом".

С началом полномасштабной войны ведущий на некоторое время исчез с экранов, однако сейчас шаг за шагом возвращается к своей профессии.

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