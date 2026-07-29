Медовый Спас: что можно освящать, а что категорически запрещено — обычаи и традиции праздника (фото)

1 августа верующие отмечают Медовый Спас, также известный в народе как Маковия, который знаменует начало августовских праздников и Успенского поста. Этот день сочетает церковные традиции с древним почитанием даров земли, поэтому важно знать, какие продукты и обереги стоит нести в храм, а от чего лучше воздержаться.

В церковном календаре этот праздник называется "Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня". В народе же этот день традиционно связывают с началом сбора нового урожая меда и мака. Именно с 1 августа начинается Успенский пост (Спасовка), который длится две недели. Это период духовного воздержания и подготовки к празднику Успения Пресвятой Богородицы.

"Фокус" рассказывает , что в этот день освящают в церкви, а что запрещено, а также о главных обычаях.

Что можно освящать в церкви

В праздничную корзину традиционно кладут первые дары природы, символизирующие благодарность за новый урожай.

Мед и соты: главный атрибут праздника, олицетворяющий сладость жизни и трудолюбие.

атрибут праздника, олицетворяющий сладость жизни и трудолюбие. Маковийчик (букет-оберег): композиция из полевых цветов и трав, в которой обязательно должны быть созревшие головки мака. Чаще всего в букет добавляют бархатцы, васильки, мяту, тимьян, полынь и колосья пшеницы.

композиция из полевых цветов и трав, в которой обязательно должны быть созревшие головки мака. Чаще всего в букет добавляют бархатцы, васильки, мяту, тимьян, полынь и колосья пшеницы. Вода: в этот день совершают малое водоосвящение, поэтому праздник в народе также называют "Мокрым Спасом".

в этот день совершают малое водоосвящение, поэтому праздник в народе также называют "Мокрым Спасом". Постная выпечка с маком и медом: шулики, лепешки или пироги, приготовленные без использования мяса, яиц и молочных продуктов.

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В церковь на Медовый Спас запрещено приносить алкоголь Фото: Freepik

Что категорически запрещено проносить в храм

Церковные правила четко определяют, что не подлежит освящению.

Мясные продукты и колбасы: поскольку начинается пост, любые мясные блюда в церкви не освящаются.

поскольку начинается пост, любые мясные блюда в церкви не освящаются. Крепкие алкогольные напитки: освящение водки, коньяка или ликеров запрещено (исключением является кагор для церковного обряда).

освящение водки, коньяка или ликеров запрещено (исключением является кагор для церковного обряда). Деньги, украшения и документы: освящение материальных благ или предметов быта противоречит духовному смыслу праздника.

материальных благ или предметов быта противоречит духовному смыслу праздника. Молочные продукты и яйца: в связи с началом Успенского поста эти продукты также не включают в праздничную корзину.

Основные обычаи и предостережения этого дня

Согласно традициям, в Медовый Спас соблюдаются несколько важных правил.

Прощение и помощь: в этот день принято угощать медом и выпечкой соседей, нуждающихся и детей, а также оставлять обиды в прошлом.

день принято угощать медом и выпечкой соседей, нуждающихся и детей, а также оставлять обиды в прошлом. Воздержание от тяжелого труда: бытовые дела, строительство и уборку лучше отложить, посвятив время молитве и отдыху.

бытовые дела, строительство и уборку лучше отложить, посвятив время молитве и отдыху. Сдержанность в речи и поступках: считается , что ссоры, сквернословие и желание зла другим в этот день оказывают особое негативное влияние.

, что ссоры, сквернословие и желание зла другим в этот день оказывают особое негативное влияние. Освященный "макович" после праздника не выбрасывают — его обычно хранят возле икон или над входной дверью в качестве оберега дома в течение всего года.

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Что нельзя выбрасывать в Маковия.

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