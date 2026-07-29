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Медовий Спас: що можна святити, а що категорично заборонено — звичаї і традиції свята (фото)

що треба нести в церкву в медовий спас
Медовий Спас 2026 року | Фото: з відкритих джерел

1 серпня віряни відзначають Медовий Спас, також відомий у народі як Маковія, що знаменує початок серпневих свят та Успенського посту. Цей день поєднує церковні традиції із прадавнім вшануванням дарів землі, тому важливо знати, які продукти й обереги варто нести до храму, а від чого краще утриматися.

У церковному календарі це свято має назву Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього. У народі ж цей день традиційно пов'язують із початком збору нового урожаю меду та маку. Саме з 1 серпня розпочинається Успенський піст (Спасівка), який триває два тижні. Це період духовної стриманості та готування до свята Успіння Пресвятої Богородиці.

Фокус розповідає, що в цей день святять у церкві, а що заборонено, а також про головні звичаї.

Що можна святити в церкві

До святкового кошика традиційно складають перші дари природи, які символізують подяку за новий урожай.

  • Мед та стільники: головний атрибут свята, який уособлює солодкість життя та працьовитість.
  • Маковійчик (букет-оберіг): композиція з польових квітів і трав, у якій обов'язково мають бути дозрілі голівки маку. Найчастіше до букета додають чорнобривці, волошки, м'яту, чебрець, полин та колосся пшениці.
  • Вода: цього дня здійснюють мале водоосвячення, тому свято в народі також називають "Мокрим Спасом".
  • Пісна випічка з маком та медом: шулики, коржі або пироги, приготовлені без використання м'яса, яєць та молочних продуктів.
Відео дня
традиції свята медовий спас
В церкву на Медовий Спас заборонено нести алкоголь
Фото: Freepik

Що категорично заборонено нести до храму

Церковні правила визначають чіткі межі того, що не підлягає освяченню.

  • М'ясні продукти та ковбаси: оскільки розпочинається піст, будь-які м'ясні страви у церкві не освячують.
  • Міцні алкогольні напої: освячення горілки, коньяку чи лікерів заборонене (винятком є кагор для церковного обряду).
  • Гроші, прикраси та документи: освячення матеріальних статків чи побутових речей суперечить духовному змісту свята.
  • Молочні продукти та яйця: через початок Успенського посту ці продукти також залишають поза святковим кошиком.

Головні звичаї та застереження дня

Згідно з традиціями, на Медовий Спас дотримуються кількох важливих правил.

  • Пробачення та допомога: цього дня прийнято пригощати медом і випічкою сусідів, нужденних та дітей, а також залишати образи в минулому.
  • Утримання від важкої праці: побутові справи, будівництво та прибирання краще відкласти, присвятивши час молитві й відпочинку.
  • Стриманість у мові та вчинках: вважається, що сварки, лихослів'я та бажання зла іншим у цей день мають особливий негативний вплив.
  • Освячений "маковійчик" після свята не викидають — його зазвичай зберігають біля ікон або над вхідними дверима як оберіг оселі протягом усього року.

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