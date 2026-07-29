Медовий Спас: що можна святити, а що категорично заборонено — звичаї і традиції свята (фото)

1 серпня віряни відзначають Медовий Спас, також відомий у народі як Маковія, що знаменує початок серпневих свят та Успенського посту. Цей день поєднує церковні традиції із прадавнім вшануванням дарів землі, тому важливо знати, які продукти й обереги варто нести до храму, а від чого краще утриматися.

У церковному календарі це свято має назву Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього. У народі ж цей день традиційно пов'язують із початком збору нового урожаю меду та маку. Саме з 1 серпня розпочинається Успенський піст (Спасівка), який триває два тижні. Це період духовної стриманості та готування до свята Успіння Пресвятої Богородиці.

Фокус розповідає, що в цей день святять у церкві, а що заборонено, а також про головні звичаї.

Що можна святити в церкві

До святкового кошика традиційно складають перші дари природи, які символізують подяку за новий урожай.

Мед та стільники: головний атрибут свята, який уособлює солодкість життя та працьовитість.

головний атрибут свята, який уособлює солодкість життя та працьовитість. Маковійчик (букет-оберіг): композиція з польових квітів і трав, у якій обов'язково мають бути дозрілі голівки маку. Найчастіше до букета додають чорнобривці, волошки, м'яту, чебрець, полин та колосся пшениці.

композиція з польових квітів і трав, у якій обов'язково мають бути дозрілі голівки маку. Найчастіше до букета додають чорнобривці, волошки, м'яту, чебрець, полин та колосся пшениці. Вода: цього дня здійснюють мале водоосвячення, тому свято в народі також називають "Мокрим Спасом".

цього дня здійснюють мале водоосвячення, тому свято в народі також називають "Мокрим Спасом". Пісна випічка з маком та медом: шулики, коржі або пироги, приготовлені без використання м'яса, яєць та молочних продуктів.

Відео дня

В церкву на Медовий Спас заборонено нести алкоголь Фото: Freepik

Що категорично заборонено нести до храму

Церковні правила визначають чіткі межі того, що не підлягає освяченню.

М'ясні продукти та ковбаси: оскільки розпочинається піст, будь-які м'ясні страви у церкві не освячують.

оскільки розпочинається піст, будь-які м'ясні страви у церкві не освячують. Міцні алкогольні напої: освячення горілки, коньяку чи лікерів заборонене (винятком є кагор для церковного обряду).

освячення горілки, коньяку чи лікерів заборонене (винятком є кагор для церковного обряду). Гроші, прикраси та документи: освячення матеріальних статків чи побутових речей суперечить духовному змісту свята.

освячення матеріальних статків чи побутових речей суперечить духовному змісту свята. Молочні продукти та яйця: через початок Успенського посту ці продукти також залишають поза святковим кошиком.

Головні звичаї та застереження дня

Згідно з традиціями, на Медовий Спас дотримуються кількох важливих правил.

Пробачення та допомога: цього дня прийнято пригощати медом і випічкою сусідів, нужденних та дітей, а також залишати образи в минулому.

цього дня прийнято пригощати медом і випічкою сусідів, нужденних та дітей, а також залишати образи в минулому. Утримання від важкої праці: побутові справи, будівництво та прибирання краще відкласти, присвятивши час молитві й відпочинку.

побутові справи, будівництво та прибирання краще відкласти, присвятивши час молитві й відпочинку. Стриманість у мові та вчинках: вважається, що сварки, лихослів'я та бажання зла іншим у цей день мають особливий негативний вплив.

вважається, що сварки, лихослів'я та бажання зла іншим у цей день мають особливий негативний вплив. Освячений "маковійчик" після свята не викидають — його зазвичай зберігають біля ікон або над вхідними дверима як оберіг оселі протягом усього року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Три перевірені рецепти випічки на Медовий Спас, якими поділився Клопотенко. Вони допоможуть створити справжню атмосферу свята.

Що не можна викидати на Маковія.

Крім того, серпень 2026 року може виявитися найспекотнішим періодом літа та завершитися температурою вище кліматичної норми.