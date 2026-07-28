Медовий Спас, або Маковія: що не можна викидати у цей день (фото)

Перший серпневий день традиційно відкриває для українців цикл трьох Спасів і водночас знаменує початок Успенського посту. У 2026 році, після переходу церков на новоюліанський календар, дату свята зсунуто на два тижні раніше звичного графіка.

У 2026 році Медовий Спас випадає на суботу, 1 серпня – раніше за старим стилем його відзначали 14-го числа. Свято так охрестили за давнім звичаєм, бо саме на початку серпня пасічники знімали перший мед і несли його освячувати до церкви, тож куштувати солодкі дари можна було лише після цього.

А ось "Маковій" – назва з подвійним корінням. З одного боку, дозріває і йде під освячення мак, з іншого – церква тим часом згадує сімох мучеників Маковеїв, їхню матір Соломонію та наставника Єлеазара, які не зреклися віри навіть перед страхом смерті. Отже, що не можна робити цього дня, – читайте у матеріалі Фокусу.

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У 2026 році Медовий Спас випадає на суботу, 1 серпня Фото: Freepik

Ранок Медового Спасу господині зазвичай починають із випічки, а вже потім родина вирушає на богослужіння. До церкви традиційно приносять свіжий мед, стільники, головки маку, лікувальні трави та святкові букети-обереги – так звані маковійчики.

Кожна рослина в букеті має своє значення:

мак – достаток і захист родини;

м'ята – спокій і здоров'я;

чебрець – очищення та міцне здоров'я;

полин – оберіг від лиха;

безсмертник – довголіття;

календула – сонячна енергія;

ромашка – чистота й доброта;

колоски пшениці або жита – символ добробуту.

Букет викидати не можна

Освячений букет удома не викидають – його висушують і ставлять біля ікон, вірячи, що так помешкання отримує Боже благословення на весь рік. Мед, освячений цього дня, теж прийнято зберігати й діставати під час застуди чи на великі свята.

В окремих регіонах донині живе звичай святити криниці та джерела – звідси й ще одна назва свята, Спас на Воді.

Шуліки, пироги та скромний стіл

Оскільки Медовий Спас відкриває Успенський піст, гуляння цього дня не влаштовують з розмахом – усе має бути стримано. Головна страва на столі – шуліки (в різних областях їх називають ще ламанцями чи ломанцями): прісні коржі, розламані на шматочки й щедро политі медово-маковою заливкою. До компанії їм – пісні пироги, рулети та пряники з маком.

Медовий Спас – лише перший акорд серпневих свят Фото: Freepik

Чого варто уникати

Більшість заборон, що дотепер побутують у народі, церковними канонами насправді не є — це радше усталені традиції. І все ж є речі, яких у Маковія краще не робити.

Не можна сваритися. Людина ризикує зіпсувати не лише настрій рідним, а й, за прикметами, накликати негаразди на себе – весь негатив, кажуть у народі, повертається бумерангом. Тож сварки, лайка та затаєні образи – не для цього дня.

Людина ризикує зіпсувати не лише настрій рідним, а й, за прикметами, накликати негаразди на себе – весь негатив, кажуть у народі, повертається бумерангом. Тож сварки, лайка та затаєні образи – не для цього дня. Не влаштовувати застілля. З початком посту гучні вечірки й розваги відкладають на потім, надаючи перевагу спокою та часу з родиною.

З початком посту гучні вечірки й розваги відкладають на потім, надаючи перевагу спокою та часу з родиною. Не братися за важку роботу. Генеральне прибирання, прання, будівництво чи інші фізично виснажливі справи традиційно завершують напередодні, щоб святковий день присвятити храму, відпочинку й близьким. Втім, якщо праця – це буденна необхідність через професію чи побут, гріхом церква це не вважає.

З настанням посту зі столу також зникають м'ясо, молочні продукти, яйця та алкоголь – принаймні до наступного великого свята.

Три Спаси серпня

Медовий Спас – лише перший акорд серпневих свят. Слідом за ним, 6 серпня, українці відзначатимуть Яблучний Спас, а 16 серпня – Горіховий, який завершує цей своєрідний літній триптих подяки за врожай.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Прикмети на Маковія: роса, зібрана рано-вранці на Медовий Спас, подарує дівчатам і жінкам красу, якщо нею вмитися.

Головна страва на Маковея: як правильно приготувати шулики.

Такж ми пояснювали, коли святкують Медовий, Яблучний та Горіховий Спаси: дати та традиції свят.