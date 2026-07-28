Медовый Спас, или Маковея: что нельзя выбрасывать в этот день (фото)

Первый день августа традиционно открывает для украинцев цикл трёх Спасов и одновременно знаменует начало Успенского поста. В 2026 году, после перехода церквей на новоюлианский календарь, дата праздника сдвинута на две недели раньше обычного графика.

В 2026 году Медовый Спас приходится на субботу, 1 августа — раньше, по старому стилю, его отмечали 14-го числа. Праздник получил такое название по древнему обычаю, поскольку именно в начале августа пчеловоды собирали первый мед и несли его на освящение в церковь, поэтому пробовать сладкие дары можно было только после этого.

А вот "Маковей" — название с двойным происхождением. С одной стороны, созревает и готовится к освящению мак, с другой – церковь в это время поминает семерых мучеников Маковеев, их мать Соломонию и наставника Елеазара, которые не отреклись от веры даже перед лицом смерти. Итак, чего нельзя делать в этот день, – читайте в материале Фокуса.

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В 2026 году Медовый Спас приходится на субботу, 1 августа Фото: Freepik

Утро Медового Спаса хозяйки обычно начинают с выпечки, а уже потом семья отправляется на богослужение. В церковь традиционно приносят свежий мед, соты, головки мака, лечебные травы и праздничные букеты-обереги — так называемые "маковейчики".

Каждое растение в букете имеет свое значение:

мак Мед і квіти благополучие и защита семьи;

мята Мед і квіти спокойствие и здоровье;

тимьян – очищение и крепкое здоровье;

полынь – оберег от бед;

бессмертник – долголетие;

календула – солнечная энергия;

ромашка – чистота и доброта;

колоски пшеницы или ржи – символ благополучия.

Букет выбрасывать нельзя

Освященный букет дома не выбрасывают — его сушат и ставят возле икон, веря, что так дом получит Божье благословение на весь год. Мед, освященный в этот день, тоже принято хранить и доставать при простуде или на большие праздники.

В некоторых регионах до сих пор сохранился обычай освящать колодцы и родники — отсюда и еще одно название праздника, Спас на Воде.

Шулики, пироги и скромный стол

Поскольку Медовый Спас знаменует начало Успенского поста, в этот день не устраивают грандиозных празднеств — все должно быть сдержанно. Главное блюдо на столе — шулики (в разных областях их называют еще ламанцами или ломанцами): пресные лепешки, разломанные на кусочки и щедро политые медово-маковой заливкой. В дополнение к ним — постные пироги, рулеты и пряники с маком.

Медовый Спас — лишь первый аккорд августовских праздников Фото: Freepik

Чего следует избегать

Большинство запретов, которые до сих пор бытуют в народе, на самом деле не являются церковными канонами — это скорее устоявшиеся традиции. И все же есть вещи, которых в Маковия лучше не делать.

Нельзя ссориться. Человек рискует не только испортить настроение родным, но и, по приметам, навлечь на себя неприятности — весь негатив, как говорят в народе, возвращается бумерангом. Поэтому ссоры, ругань и затаенные обиды — не для этого дня.

Человек рискует не только испортить настроение родным, но и, по приметам, навлечь на себя неприятности — весь негатив, как говорят в народе, возвращается бумерангом. Поэтому ссоры, ругань и затаенные обиды — не для этого дня. Не устраивать застолья. С началом поста шумные вечеринки и развлечения откладывают на потом, отдавая предпочтение покою и времени с семьей.

С началом поста шумные вечеринки и развлечения откладывают на потом, отдавая предпочтение покою и времени с семьей. Не браться за тяжелую работу. Генеральную уборку, стирку, строительство или другие физически изнурительные дела традиционно заканчивают накануне, чтобы праздничный день посвятить храму, отдыху и близким. Впрочем, если труд — это повседневная необходимость, связанная с профессией или бытом, церковь не считает это грехом.

С наступлением поста со стола также исчезают мясо, молочные продукты, яйца и алкоголь — по крайней мере, до следующего большого праздника.

Три Спаса августа

Медовый Спас — лишь первый аккорд августовских праздников. Вслед за ним, 6 августа, украинцы будут отмечать Яблочный Спас, а 16 августа — Ореховый, который завершает этот своеобразный летний триптих благодарности за урожай.

Напомним, ранее "Фокус" писал :

Приметы на Маковея: роса, собранная ранним утром в день Медового Спаса, подарит девушкам и женщинам красоту, если умыться ею.

Главное блюдо на Маковея: как правильно приготовить шулики.

Кроме того, мы рассказывали, когда отмечают Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы: даты и традиции этих праздников.