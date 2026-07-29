Джаред Лето оказался в центре скандала: 4 женщины заявили о домогательствах со стороны музыканта

Сразу несколько девушек обвинили 54-летнего обладателя "Оскара" и фронтмена группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето в сексуальных домогательствах и непристойном поведении. Об этом говорится в новом документальном фильме BBC "Джаред Лето: Тёмная тайна Голливуда", авторы которого собрали более 120 подобных обвинений в адрес артиста.

В фильме своими историями поделились десять женщин, девять из которых выступили публично впервые. Четыре из них заявили о преступных сексуальных действиях со стороны певца ещё в то время, когда они были подростками. В целом описанные эпизоды охватывают период с 2002 по 2016 годы. Одна из героинь рассказала, что в 14-летнем возрасте получила непристойные комментарии от Лето, после чего тот поручил охране проводить её за кулисы, пишет BBC.

Журналисты подтвердили показания девушек, пообщавшись с их близкими, а также изучив фотографии и переписку тех лет. Свои показания дали и бывшие сотрудники группы, которые подтвердили, что артист регулярно приглашал несовершеннолетних в гримерную или к себе домой.

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Сам Джаред Лето и его представители проигнорировали запросы BBC. Ранее музыкант отвергал подобные обвинения, звучавшие в его адрес в СМИ и социальных сетях. Несмотря на громкие скандалы, артист продолжает сниматься в кино и готовится к очередному мировому турне Thirty Seconds to Mars.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

На одном из своих концертов музыкант рассказал о желании выступить в Москве и Санкт-Петербурге, а затем "заехать" в Киев. Украинцы резко отреагировали на заявление певца.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление Джареда Лето, который назвал войну в Украине "проблемами" и пообещал посетить Российскую Федерацию, когда "эти проблемы закончатся".

Кроме того, актер опубликовал видео, на котором он идет по улице под ремейк российского трека. В ответ россияне начали приглашать его к себе в гости.