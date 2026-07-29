Джаред Лето в центрі гучного скандалу: 4 жінки заявили про сексуальні домагання з боку музиканта

Одразу кілька дівчат звинуватили 54-річного володаря "Оскара" та фронтмена гурту Thirty Seconds to Mars Джареда Лето в сексуальних домаганнях та непристойній поведінці. Про це йдеться в новому документальному фільмі BBC "Джаред Лето: Темна таємниця Голлівуду", автори якого зібрали понад 120 подібних закидів на адресу артиста.

У стрічці своїми історіями поділилися десять жінок, дев’ять із яких заговорили публічно вперше. Чотири з них заявили про злочинні сексуальні дії з боку співака ще в той час, коли вони були підлітками. Загалом описані епізоди охоплюють період із 2002 по 2016 роки. Одна з героїнь розповіла, що у 14-річному віці отримала непристойні коментарі від Лето, після чого той доручив охороні провести її за лаштунки, пише BBC.

Журналісти підтвердили свідчення дівчат розмовами з їхніми близькими, а також фотографіями та листуванням тих років. Свої свідчення надали й колишні працівники гурту, які підтвердили, що артист регулярно запрошував неповнолітніх до гримерки чи додому.

Відео дня

Сам Джаред Лето та його представники запити BBC відігнорували. Раніше музикант відкидав подібні звинувачення, які лунали на його адресу в ЗМІ та соцмережах. Попри резонансні скандали, артист продовжує зніматися у кіно та готується до чергового світового туру Thirty Seconds to Mars.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

На одному зі своїх концертів музикант розповів про бажання виступити у Москві та Санкт-Петербурзі, після чого "заїхати" до Києва. Українці гостро відреагували на заяву співака.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву Джареда Лето, який назвав війну в Україні "проблемами" і пообіцяв відвідати Російську Федерацію, коли "ці проблеми закінчаться".

Крім того актор опублікував відео, на якому він крокує вулицею під ремейк російського треку. У відповідь росіяни почали запрошувати його до себе в гості.