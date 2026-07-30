В Украине не покажут: из фильма "Человек-паук" вырезали сцену с российской певицей

В новом фильме "Человек-паук: Совершенно новый день" несколько секунд звучит композиция российской певицы Елизаветы Гирдимовой, известной как Монеточка.

Композиция "Монополия" звучит в фильме в тот момент, когда главный герой направляется в штаб "Новых мстителей" на Брайтон-Бич. Эпизод короткий, незаметный и, казалось бы, не заслуживающий внимания. Однако именно он стал камнем преткновения для российского проката. В чем дело — читайте в материале Фокуса.

Позиция по поводу войны

Дело в том, что Монеточка открыто осудила войну против Украины, за что на родине была заклеймена как "иностранный агент".

Официально новый "Человек-паук" в российские кинотеатры не поступит — о широком прокате фильма там уже не идет речь. Остается разве что пиратство, но и здесь не все гладко: наличие песни Монеточки может заставить нелегальных распространителей либо добавлять к фильму специальные предупреждения, либо вообще вырезать проблемную сцену. Поэтому даже подпольные просмотры могут превратиться в хлопотное дело – обойти этот момент будет непросто, а риски растут.

Відео дня

По предварительным данным, украинские зрители этот фрагмент не увидят.

Кто такая Монеточка

Монеточка (Елизавета Гирдимова) — российская певица, автор песен и музыкантка, которая стала известна еще в подростковом возрасте благодаря песням, которые она публиковала в интернете. Родилась 1 июня 1998 года в Екатеринбурге. Широкую известность ей принес альбом "Раскраски для взрослых", выпущенный в 2018 году. Ее раннее творчество сочетало в себе ироничные тексты, инди-поп, поп-рок и антифолк.

Певица Монеточка Фото: Instagram

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Монеточка уехала в Литву. Она публично выступает против войны и политики российских властей, а часть средств, вырученных от концертов, направляла на помощь беженцам.

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