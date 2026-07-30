В Україні не покажуть: з фільму "Людина-павук" вирізали сцену із російською співачкою

У новому фільмі "Людина-павук: Абсолютно новий день" кілька секунд лунає композиція російської співачки Єлизавети Гирдимової, відомої як Монеточка.

Композиція "Монополія" звучить у стрічці в момент, коли головний герой прямує до штабу "Нових месників" на Брайтон-Біч. Епізод короткий, прохідний, і, здавалося б, не вартий уваги. Проте саме він став каменем спотикання для російського прокату. Що не так, – читайте у матеріалі Фокусу.

Позиція щодо війни

Річ у тому, що Монеточка відкрито засудила війну проти України, за що на батьківщині отримала тавро "іноагентки".

Офіційно новий "Людина-павук" до російських кінотеатрів не дійде – про широкий прокат стрічки там уже не йдеться. Залишається хіба піратство, але й тут не все гладко: наявність пісні Монеточки може змусити нелегальних розповсюджувачів або чіпляти до фільму спеціальні попередження, або взагалі вирізати проблемну сцену. Тож навіть підпільні перегляди можуть перетворитися на клопітку справу – обійти цей момент буде непросто, а ризики зростають.

Відео дня

За попередньою інформацією, українські глядачі цього фрагменту не побачать.

Хто така Монеточка

Монеточка (Єлизавета Гирдимова) – російська співачка, авторка пісень і музикантка, яка стала відомою ще підліткою завдяки пісням, які викладала в інтернеті. Народилася 1 червня 1998 року в Єкатеринбурзі. Велика популярність прийшла після альбому "Раскраски для взрослых" 2018 року. Її рання творчість поєднувала іронічні тексти, інді-поп, поп-рок та антифолк.

Співачка Монеточка Фото: Instagram

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Монеточка виїхала до Литви. Вона публічно виступає проти війни та політики російської влади, а частину коштів від концертів спрямовувала на допомогу біженцям.

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