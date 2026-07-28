"Человек-паук: Новый день": первые отзывы о фильме – критики пришли в восторг

В понедельник вечером, 27 июля, состоялась премьера долгожданного фильма "Человек-паук: Новый день". Первые отзывы не заставили себя ждать.

Журналисты и кинокритики, успевшие посмотреть фильм от Columbia Pictures, Marvel Studios и Pascal Pictures, единодушны: это, пожалуй, самая сильная работа Тома Холланда за всю историю франшизы, а некоторые называют фильм лучшим во всей серии о супергерое в костюме с паутиной. Фокус собрал первые отзывы.

Холланд в лучшей форме

Редактор Esquire Эрик Франциско не скрывал эмоций: по его словам, картина держится на мощной эмоциональной основе и безумном экшене, и в то же время остается искренней до глубины души — в этом, признается журналист, она действительно попадает в самую точку.

"Человек-паук: Новый день" выходит в прокат Фото: IMDB

Кинокритик Питер Хауэлл пошел еще дальше, отметив, что создатели наконец-то отложили в сторону надоевшую тему мультивселенной и вернули героя к земным, "уличным" корням — именно такого Человека-паука, которого в свое время задумал Стэн Ли.

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По словам Хауэлла, Холланду впервые удалось в полной мере раскрыть сарказм, тревоги и любовные перипетии Питера Паркера так, чтобы зритель поверил в каждую эмоцию.

Журналист издания Nexus Point Кевин Верма также не скупился на лестные слова, отметив, что фильм — именно тот глоток свежего воздуха, которого так долго не хватало Marvel, а дуэт Спайди и Карателя оказался настоящей находкой.

О чем этот фильм

Действие разворачивается через четыре года после событий фильма "Человек-паук: Нет пути домой". Напомним: тот фильм закончился тем, что доктор Стрэндж стёр воспоминания о Питере Паркере из памяти всех окружающих. В результате герой Тома Холланда теперь борется с преступностью в одиночку, без поддержки Мишель Джонс-Уотсон (Зендая) и Неда Лидса (Джейкоб Баталон).

Новую угрозу для Нью-Йорка олицетворяет загадочная злодейка в исполнении Сэйди Синк ("Очень странные дела"), и именно её роль критики называют одной из самых больших неожиданностей фильма. В фильме также появились новые для франшизы лица — Джон Бернтал и сама Синк, а в актерском составе — Марк Руффало.

Кассовые прогнозы впечатляют

По предварительным оценкам, в первый уик-энд фильм может собрать более 300 миллионов долларов в прокате США и до 800 миллионов долларов в мировом прокате, причём международный прокат только начинается — с среды.

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В первый уик-энд фильм может собрать в прокате США более 300 млн долларов Фото: IMDB

Сам Том Холланд, комментируя возможное продолжение роли, настроен оптимистично: актёр дал понять, что готов играть Питера Паркера столько, сколько ему предложат — главное, чтобы новый фильм показал хорошие результаты в прокате.

"Человек-паук: Новый день" — уже четвёртый сольный фильм о супергерое с Томом Холландом в главной роли. Судя по первым отзывам, создателям удалось найти баланс между обновлением формулы и верностью духу оригинального персонажа.

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