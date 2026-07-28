"Людина-павук: Новий день": перші відгуки на фільм – критики поніміли від захвату

У понеділок увечері, 27 липня, відбулася прем'єра довгоочікуваного фільму "Людина-павук: Новий день". Перші відгуки не змусили себе чекати.

Журналісти й кінокритики, які встигли переглянути стрічку від Columbia Pictures, Marvel Studios та Pascal Pictures, – одностайні: це чи не найсильніша робота Тома Голланда за всю історію франшизи, а дехто називає фільм найкращим у всій серії про супергероя в костюмі з павутиною. Фокус зібрав перші відгуки.

Голланд у найкращій формі

Редактор Esquire Ерік Франциско не приховував емоцій: за його словами, картина тримається на потужному емоційному стрижні та шаленому екшні, і водночас лишається щирою до глибини душі – у цьому, зізнається журналіст, вона справді б'є в яблучко.

"Людина-павук: Новий день" виходить у прокат Фото: IMDB

Кінокритик Пітер Хауелл пішов ще далі, наголосивши, що творці нарешті відклали набридлу тему мультивсесвіту вбік і повернули героя до земних, "вуличних" коренів – саме такого Людину-павука, якого свого часу задумав Стен Лі.

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За словами Хауелла, Холланду вперше вдалося вповні розкрити сарказм, тривоги й любовні перипетії Пітера Паркера так, щоб глядач повірив кожній емоції.

Журналіст видання Nexus Point Кевін Верма також не пошкодував теплих слів, зазначивши, що фільм – саме той ковток свіжого повітря, якого так довго бракувало Marvel, а дует Спайді з Карателем виявився справжньою знахідкою.

Про що йдеться у фільмі

Дія розгортається через чотири роки після подій "Людини-павука: Немає шляху додому". Нагадаємо: той фільм завершився тим, що доктор Стрендж стер спогади про Пітера Паркера з пам'яті всіх довкола нього. Відтак герой Тома Холланда тепер протистоїть злочинності поодинці, без плеча Мішель Джонс-Вотсон (Зендая) та Неда Лідса (Джейкоб Баталон).

Нову загрозу для Нью-Йорка втілює таємничий лиходій у виконанні Сейді Сінк ("Дивні дива"), саме її роль критики виокремлюють як одну з найбільших несподіванок стрічки. У фільмі також з'явилися нові для франшизи обличчя – Джон Бернтал і сама Сінк, а серед акторського складу – Марк Руффало.

Касові прогнози вражають

За попередніми оцінками, стартовий вікенд може принести стрічці понад 300 мільйонів доларів у прокаті США та до 800 мільйонів доларів у глобальному прокаті, а міжнародний реліз лише розпочинається, стартуючи із середи.

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Стартовий вікенд може принести стрічці понад 300 млн доларів у прокаті США Фото: IMDB

Сам Том Голланд, коментуючи можливе продовження ролі, налаштований оптимістично: актор дав зрозуміти, що готовий грати Пітера Паркера стільки, скільки йому запропонують – головне, щоб новий фільм показав хороші результати в прокаті.

"Людина-павук: Новий день" – уже четверта сольна стрічка про супергероя з Томом Голландом у головній ролі. Судячи з перших відгуків, творцям вдалося знайти баланс між оновленням формули та вірністю духу оригінального персонажа.

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