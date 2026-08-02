Кирпичный дом под Киевом продают за 12 тысяч долларов: в чем "подвох" (фото)

Дом с садом и огородом продается всего за 12 тысяч долларов — сумма, которая на фоне нынешних цен на загородную недвижимость выглядит очень привлекательной. Дом расположен в селе Счастливое, что в 115 километрах от Киева, и уже успел привлечь внимание покупателей.

Видеообзор дома опубликовал риэлтор Антон Антоненко на своем YouTube-канале. По его словам, до бывшего районного центра отсюда рукой подать — всего 4 километра. Сам дом был построен ещё в 1982 году из кирпича, и по площади он компактный — около 45 квадратных метров.

"Бюджетный дом, сразу скажу… Посмотрите, какой широкий участок, забор из металлопрофиля, есть ворота, можно заехать на машине", — рассказывает мужчина.

Дом недалеко от Киева

Планировка не слишком продумана: одна проходная комната, две изолированные плюс кухня. Из приятного — двухконтурное отопление: в доме установлены и газовый, и твердотопливный котлы, так что с теплом зимой проблем не будет.

Відео дня

Планировка не слишком продумана Фото: YouTube

Хозяева также позаботились о базовом ремонте: заменили окна на металлопластиковые, отштукатурили стены и провели водопровод.

Участок возле дома немаленький — 25 "соток", из которых 10 уже приватизированы под застройку. Есть скважина, колодец и молодой сад: черешня, персики, яблони и орех. Во дворе стоит сарай на два отсека с электричеством.

Вокруг чернозем

"Здесь чернозем. Что бы вы ни посадили — всё будет расти, очень плодородная земля! Сами видите, сколько яблок на яблоньках нависло", — говорит нынешняя хозяйка дома, госпожа Вера, не скрывая восторга от здешней земли.

По словам владелицы, возле дома у нее чернозем Фото: YouTube

По её словам, с соседями тоже повезло.

"Соседи очень дружелюбные, все друг другу помогают. Рядом живет тракторист, у него есть все навесное оборудование для трактора — он может и вспахать, и посадить, и выкопать", — уверяет она.

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До асфальтированной дороги — 300 метров, а оттуда каждые два часа ходит автобус в Киев, поэтому добраться до столицы не составляет труда.

В чём же тогда подвох?

Покупатели, конечно, покупают кота в мешке — первый же вопрос, который у них возникает, касается санузла. Здесь действительно есть проблема: в доме его пока нет.

Сейчас все комнаты почти пусты, придется делать ремонт Фото: YouTube

Впрочем, риэлтор сразу поясняет, что это не тупик: "Есть пристройка, где вы можете спланировать, где это сделать: провести канализацию и установить там ванную и туалет. Место для этого есть".

Это ещё не всё

Второй момент, на который стоит обратить внимание, — часть земельных участков в настоящее время не приватизирована из-за ограничений, связанных с военным положением. Продавцы уверяют: с юридической точки зрения этот участок все равно закреплен за домом, поэтому проблем возникнуть не должно.

Эксперты считают, что этот объект подходит как для постоянного проживания, так и в качестве дачи.

Напомним, ранее Фокус писал:

Пара из Киевской области решилась приобрести старый дом, который долгие годы простоял заброшенным в одном из сел. Здание выглядело так, что можно было бы поставить крест и ждать сноса, однако за несколько лет ремонта хозяева преобразили его до неузнаваемости — теперь даже старые соседи не сразу понимают, что перед ними тот самый дом.

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