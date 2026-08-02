Цегляний будинок біля Києва продають за $12 тисяч: в чому "підвох" (фото)

Хату із садом та городом продають усього за $12 тисяч – сума, яка на тлі теперішніх цін на заміську нерухомість виглядає дуже привабливою. Житло розташоване в селі Щасливе, що за 115 кілометрів від Києва, і вже встигло привернути увагу покупців.

Відеоогляд будинкуопублікував рієлтор Антон Антоненко на своєму YouTube-каналі. За його словами, до колишнього районного центру звідси рукою подати — усього 4 кілометри. Сам будинок звели ще 1982 року з цегли, і за площею він компактний – близько 45 квадратних метрів.

"Бюджетний будинок, відразу скажу… Подивіться, яка широка ділянка, паркан з металопрофіля, є ворота, заїхати можна машиною", – розповідає чоловік.

Будинок біля Києва

Планування не дуже продумане: одна прохідна кімната, дві ізольовані плюс кухня. З приємного – двоконтурне опалення: у будинку стоять і газовий, і твердопаливний котли, тож із теплом взимку проблем не буде.

Відео дня

Планування не дуже продумане Фото: YouTube

Господарі також подбали про базовий ремонт: замінили вікна на металопластикові, зробили штукатурку стін і провели воду.

Ділянка при будинку немаленька – 25 "соток", із яких 10 уже приватизовано під забудову. Є свердловина, колодязь і молодий сад: черешні, персики, яблуні та горіх. У дворі стоїть сарай на два відділення зі світлом.

Довкола чорнозем

"Тут чорнозем. Що ви не посадили – все буде рости, дуже родюча земля! Самі бачите, наскільки на яблуньки яблучок начіплялося", – каже нинішня власниця будинку пані Віра, не приховуючи захвату від тутешньої землі.

За словами власниці, біля будинку в неї чорнозем Фото: YouTube

За її словами, і з сусідами також пощастило.

"Сусіди дуже дружелюбні, усі один одному допомагають. Поряд живе тракторист, у нього є всі пристосування до трактора – він може і виорати, і посадити, і викопати", – запевняє вона.

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Чоловік витратив $13 тисяч, щоб побудувати за хатою "маленьку Грецію" (фото)

До асфальтованої дороги – 300 метрів, а звідти кожні дві години ходить автобус до Києва, тож дістатися столиці не проблема.

У чому тоді підвох?

Покупці, звісно, шукають кота в мішку – найперше запитання, яке в них виникає, стосується санвузла. Тут справді проблема: у будинку його поки що немає.

Зараз всі кімнати майже пусті, потрібно буде робити ремонт Фото: YouTube

Втім, рієлтор одразу пояснює, що це не глухий кут: "Є прибудова, де ви можете спланувати, де його зробити: провести каналізацію і поставити там ванну й туалет. Місце для цього є".

Це ще не все

Другий момент, на який варто зважати, – частина земельних угідь наразі не приватизована через обмеження воєнного стану. Продавці запевняють: юридично ця ділянка все одно закріплена за будинком, тож проблем виникнути не повинно.

Фахівці вважають, що об'єкт годиться і для постійного проживання, і як дачний варіант.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

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