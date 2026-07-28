"Все почало гнити": українка виселила квартирантів, коли прийшла в гості без попередження

Власниця квартири розповіла, що здала житло двом дівчатам-студенткам, які за лічені тижні перетворили квартиру на свинарник, а самі мешканки почали пропадати з радарів.

Блогерка Дар’я Кочубей з Кременчука на власному прикладі продемонструвала, до чого може призвести сліпа довіра орендодавцям. Більше про її досвід, – читайте у матеріалі Фокусу.

Дівчина розмістила оголошення про оренду квартири, розраховуючи здати житло молодій сімейній парі без дітей і тварин. Втім, телефон почав розриватися від дзвінків самотніх чоловіків, серед яких траплялися навіть відверто підозрілі пропозиції.

Здавалося, ідеальний варіант

Коли зателефонувала сестра двох потенційних квартиранток і повідомила, що дівчатам 18-19 років і вони приїхали навчатися, господиня зраділа – здавалося, знайшла ідеальний варіант.

"Вона сказала, що дівчатам 18-19 років, вони приїхали сюди навчатися, і будуть жити там, в принципі, у двох. Дівчат приблизно мого віку, що вони там можуть зробити?" – розмірковує авторка відео.

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Власниця квартири розповіла, що здала житло двом дівчатам-студенткам Фото: TikTok

Орендодавиця зізнається: вона міряла ситуацію на свій аршин, адже сама колись у такому віці знімала житло, і це стало її головним прорахунком.

Розбіжність у документах

Лише переглянувши паспорти майбутніх мешканок, дівчина виявила: одній насправді 23 роки, а другій – лише 17. Втім, вона вирішила закрити на це очі, розсудивши, що сама змолоду впоралася з орендованим житлом, а старша товаришка приглядатиме за молодшою.

Дівчата заселилися, і два тижні все йшло своєю чергою – аж поки знову не подзвонила їхня сестра. Вона повідомила, що мешканки кілька днів не виходять на зв'язок, а коли сама прийшла і постукала у двері, ніхто їй не відчинив. Господині довелося їхати на квартиру о сьомій ранку, щоб з'ясувати, що там коїться.

Заставши помешкання порожнім, власниця побачила справжній розгардіяш: гори пляшок з-під розливного пива, сидру та горілки, невинесене сміття, яке встигло накопичитися за два тижні й почало смердіти, а також купи кісток від м'яса й риби, що вже гнили та вкрилися пліснявою.

Власниця побачила справжній розгардіяш у квартиры Фото: TikTok

Сам безлад орендодавицю не бентежив – це, зрештою, справа мешканців. А от антисанітарія – зовсім інша річ, адже якщо за два тижні на кухні коїться такий кавардак, страшно уявити, що чекає на квартиру через місяць чи рік.

Попри тривожні сигнали, господиня вирішила закрити очі на ситуацію – дівчата зрештою знайшлися.

Друга пропажа

Та вже за тиждень історія повторилася: сестра квартиранток знову зателефонувала з новиною, що дівчата пропали вдруге. Що сталося далі й чому орендодавиця зрештою вирішила розірвати договір оренди – вона пообіцяла розповісти у продовженні цієї історії.

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