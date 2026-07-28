"Все начало гнить": украинка выселила жильцов, когда пришла к ним в гости без предупреждения

Хозяйка квартиры рассказала, что сдала жилье двум девушкам-студенткам, которые за считанные недели превратили квартиру в свинарник, а сами жильцы начали исчезать с радаров.

Блогерша Дарья Кочубей из Кременчуга на собственном примере показала, к чему может привести слепое доверие к арендодателям. Подробнее о её опыте – читайте в материале Фокуса.

Девушка разместила объявление об аренде квартиры, рассчитывая сдать жилье молодой супружеской паре без детей и домашних животных. Однако телефон начал разрываться от звонков одиноких мужчин, среди которых попадались даже откровенно подозрительные предложения.

Казалось бы, идеальный вариант

Когда позвонила сестра двух потенциальных съемщиц и сообщила, что девушкам 18-19 лет и они приехали учиться, хозяйка обрадовалась – казалось, она нашла идеальный вариант.

Відео дня

"Она сказала, что девушкам 18–19 лет, они приехали сюда учиться и будут жить там, в принципе, вдвоём. Девушки примерно моего возраста, что они там могут натворить?" – размышляет автор видео.

Хозяйка квартиры рассказала, что сдала жилье двум девушкам-студенткам Фото: TikTok

Арендодательница признается: она оценивала ситуацию по своим меркам, ведь сама когда-то в таком же возрасте снимала жилье, и это стало её главной ошибкой.

Расхождения в документах

Только просмотрев паспорта будущих жильцов, девушка обнаружила: одной на самом деле 23 года, а второй – всего 17. Впрочем, она решила закрыть на это глаза, посчитав, что сама с юных лет справлялась с арендованным жильем, а старшая подруга будет присматривать за младшей.

Девушки заселились, и две недели всё шло своим чередом – пока снова не позвонила их сестра. Она сообщила, что жильцы уже несколько дней не выходят на связь, а когда она сама пришла и постучала в дверь, никто ей не открыл. Хозяйке пришлось ехать в квартиру в семь утра, чтобы выяснить, что там происходит.

Застав квартиру пустой, хозяйка увидела настоящий беспорядок: горы бутылок из-под разливного пива, сидра и водки, невынесенный мусор, который успел накопиться за две недели и начал вонять, а также кучи костей от мяса и рыбы, которые уже гнили и покрылись плесенью.

Хозяйка застала в квартире настоящий беспорядок Фото: TikTok

Сам беспорядок не беспокоил арендодательницу — это, в конце концов, дело жильцов. А вот антисанитария – совсем другое дело, ведь если за две недели на кухне творится такой беспорядок, страшно представить, что ждёт квартиру через месяц или год.

Несмотря на тревожные сигналы, хозяйка решила закрыть глаза на ситуацию – девушки в конце концов нашлись.

Вторая пропажа

Но уже через неделю история повторилась: сестра жильцов снова позвонила и сообщила, что девушки пропали во второй раз. Что произошло дальше и почему арендодательница в конце концов решила расторгнуть договор аренды – она пообещала рассказать в продолжении этой истории.

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