Холоденко вмешалась в скандал с украинцами в Юрмале: "Вы подурели?"

Украинская психологиня и блогерша Наталья Холоденко оказалась в центре скандала после посещения фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале.

После этого до блогерши, рекламировавшей мерч украинского военного, возникли вопросы. Она объяснила, что на самом деле произошло в Латвии.

Холоденко рассказала, что произошло в Юрмале

"Очень-очень много обсуждений вокруг темы Юрмалы и Лаймы Вайкуле. И дошло до того, что сейчас начали хейтить действующего военного, у которого есть бренд худи, у него есть производство, которое сгорело в Вишневом, и чтобы поддержать это производство, я прорекламировала худи. Начали хейтить его за то, что он связался с этой кринжатиной, с этой Холоденко. Почему я кринжатина? Потому что я непонятно, я не конкретно, я так: Россия напала на Украину или кто на кого напал? "Вы не высказываетесь, вы не занимаете чёткой позиции. С вами всё понятно". И это при том, что я высказывала её 200 тысяч раз с 2014 года", — говорит Наталья.

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По словам психолога, все мужчины из её семьи с фамилией Холоденко с 2014 года либо служили, либо служат сейчас.

"Я приехала в Юрмалу, где не было тех людей, которые сейчас это обсуждают, у которых сложилось впечатление, что так мало стран, которые так открыто поддерживают Украину. Наверное, это вообще страны Балтии, чтобы так вот флаг на каждом шагу, я такого уже в Европе не вижу", — говорит блогерша.

Наталья добавила, что Лайма Вайкуле пригласила Потапа и Настю, поскольку считает их звездами.

"Они не находятся под запретом, они не в розыске. Они не являются моими друзьями. Я не являюсь поклонницей их творчества. Но почему Лайма Вайкуле должна спрашивать, кого ей приглашать?" — уверена психолог.

По словам Натальи, все сторонники Путина даже не смогут въехать в Латвию.

"То есть там могут выступать только те артисты, которые занимают четкую позицию по поводу войны с Украиной", — добавила украинка.

Холоденко говорит, что, например, Монеточка уехала из России и собирала сотни тысяч евро в поддержку Украины, а Макаревич с 2014 года "ходил с желто-голубой лентой".

Наталья Холоденко оказалась в центре скандала Фото: Instagram

Фестиваль Лаймы Вайкуле

По словам Натальи, в первый день в Юрмале 70% песен исполнялись на украинском языке, а ведущие вели мероприятие на латышском и английском языках.

Россиянин Слепаков исполнял песню, направленную против путинистского режима.

"Что они сделали не так? И Лайма тоже все сделала не так? И должна была поступить по-другому. И должна была у каждого спросить, что ей в своей стране за свои деньги, популяризируя другую страну, которая ей ничем не помогла в организации этого концерта, который популяризирует нашу тему, и где люди поют на фоне желто-голубого флага. Вот она должна ещё спросить у нас, как сделать лучше. Вы подурели или что?" — говорит Наталья.

По словам Холоденко, она сидела рядом с российским блогером из-за того, что публичные личности в целом сидели в двух рядах и часто пересаживались.

Кроме того, блогерша заявила, что тема коррупции гораздо важнее, чем то, кто где с кем сидит.

Потап и Настя выступили в Юрмале на русском языке Фото: коллаж Фокус

Реакция сети

В Threads после публикации пользователя и военного romamakessense развернулась оживленная дискуссия. Кто-то встал на сторону Холоденко, а кто-то поддержал автора:

"Я с Вициком очень хорошо лажу, мы это обсудили. Человек просто в душе не е**т, что у Холоденко в голове какие-то "приколы". Он на войне без перерыва, откуда ему знать, кто предатель, а кто нет. А у нас есть время вникать в кучу событий".

"Ждем тогда уже и Арестовича в этом мерче".

"У Вицика нет времени следить за чужой жизнью, тем более за Холоденко. Большинство из нас помнит её из гражданской жизни как психолога из передач "Говорит Украина". И человек купил худи, менеджер продал худи человеку, и что? Просить вернуть товар? Или что?"

"Хочется у него спросить, за что он тогда воюет, если потом гордится тем, что его бренд носят малоросы".

"Лучше бы так воевали против власти, а не с блогерами, которые вам ничего не должны".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский музыкант и основатель рок-группы Yurcash Юрко Юрченко резко раскритиковал фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале, где выступали украинские звезды.

Пугачева молча ответила Потапу, который публично высказался о её внешности.

Кроме того, Оля Полякова оказалась в центре громкого скандала из-за публичного взаимодействия с российским исполнителем на фестивале в Юрмале.