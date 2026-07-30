Холоденко вмішалась у скандал з українцями в Юрмалі: "Ви подуріли?"

Українська психологиня та блогерка Наталія Холоденко опинилася в центрі скандалу після відвідин фестивалю Лайми Вайкуле в Юрмалі.

Після цього до реклами блогеркою мерчу українського військового виникли питання. Вона пояснила, що насправді відбулося в Латвії.

Холоденко розповіла, що сталося в Юрмалі

"Дуже-дуже багато обговорень навколо теми Юрмали, Лайми Вайкуле. І дійшло це до того, що зараз почали хейтити чинного війського, худі якого, в нього є виробництво, яке згоріло у Вишневому, і щоб підтримати це виробництво, я прорекламувала худі. Почали хейтити його, що він звʼязався з цією крінжатіною, з цією Холоденко. Чому я крінжатіна? Тому що я непонятно, я не конкретно, я так: напала Росія на Україну чи хто на кого напав? "Ви не висловлюєтесь, ви не говорите чітку позицію. З вами все понятно". Це при тому, що я висловлювала її 200 тисяч разів з 2014 року", — каже Наталія.

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За словами психологині, усі чоловіки з її родини з прізвищем Холоденко з 2014 року або служили, або служать зараз.

"Я приїхала в Юрмалу, де не були ці люди, які це зараз обговорюють, у яких є ідея, що так мало тих країн, які так відкрито підтримують Україну. Напевно, це взагалі країни Балтії, щоб отак от прапор на кожному кроці, я такого вже в Європі не бачу", — каже блогерка.

Наталія додала, що Лайма Вайкуле позвала Потапа і Настю, бо вважає їх зірками.

"Вони не заборонені, вони не в розшуку. Вони не є моїми друзями. Я не є прихильником їхньої творчості. Але чому Лайма Вайкуле має запитувати, кого їй запрошувати?" — впевнена психологиня.

За словами Наталії, усі путіністи навіть не зможуть заїхати в Латвію.

"Тобто там можуть виступати тільки ті артисти, які мають чітку позицію щодо війни з Україною", — додала українка.

Холоденко каже, що, наприклад, Монеточка виїхала з Росії та збирала сотні тисяч євро на підтримку України, а Макаревич з 2014 року "ходив з жовто-блакитною стрічкою".

Наталія Холоденко опинилася в центрі скандалу Фото: Instagram

Фестиваль Лайми Вайкуле

За словами Наталії, у перший день Юрмали було 70% пісень українською, а ведучі вели захід латиською та англійською мовами.

Росіянин Слєпаков виконував пісню проти путіністського режиму.

"Що вони не так зробили? І Лайма все не так зробила? І мала все зробити по-іншому. І мала в кожного спитати, що їй в своїй країні за свої гроші, популяризуючи іншу країну, яка їй нічим не допомогла для організації цього концерту, який популяризує нашу тему, і де люди співають на фоні жовто-блакитного прапору. От вона повинна ще запитати в нас, як зробити краще. Ви подуріли чи шо?" — каже Наталія.

За словами Холоденко, вона сиділа з російським блогером через те, що публічні люди загалом були в двох рядах і часто пересідали.

Також блогерка заявила, що тема корупції набагато важливіша, ніж хто де з ким сидить.

Потап та Настя виступили в Юрмалі російською Фото: колаж Фокус

Реакція мережі

У Threads після допису користувача та військового romamakessense почалося активне обговорення. Хтось став на бік Холоденко, а хтось підтримав автора:

"Я з Віциком дуже добре спілкуюсь, обговорили це. Людина просто в душі не є*е, що Холоденко має "приколи" в голові. Він є**шить на війні нон стоп, звідки може знати, хто зрадник, а хто ні. Це ми маємо час вникати в купу подій".

"Чекаємо тоді вже і арєстовіча в цьому мерчі".

"У Віцика немає часу слідкувати за чужим життям, тим паче за Холоденко. Більшість з нас памʼятає її з цивільного життя як психолога з передач "Говорить Україна". І людина купила худі, менеджер продав худі людині і що? Просити повернення товару? Чи що?"

"Хочеться в нього спитати, за що він тоді воює, якщо пишається потім, що його бренд носять малороси".

"Краще б так проти влади воювали, а не з блогерами, які вам нічого не винні".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Український музикант та засновник рок-гурту Yurcash Юрко Юрченко різко розкритикував фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі, де виступали українські зірки.

Пугачова мовчки відповіла Потапу, який публічно висловився про її зовнішність.

Крім того, Оля Полякова опинилася в центрі гучного скандалу через публічну взаємодію з російським виконавцем на фестивалі в Юрмалі.