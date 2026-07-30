Известная украинская блогерша впервые стала мамой (фото)

Украинская блогерша и певица Ульяна Станиславская впервые стала мамой, родив дочь. Радостной новостью о пополнении в семье артистка поделилась в своих соцсетях лишь через несколько дней после родов.

Девочка появилась на свет ещё 27 июля, однако первые дни новоиспечённые родители решили провести в кругу семьи, без лишнего внимания. Впоследствии звезда опубликовала в Instagram (@ulastanislavska) нежное видео с мужем Олегом и малышкой, признавшись, что они невероятно счастливы, хотя она пока еще проходит период реабилитации.

Станиславская стала мамой Фото: Instagram

Роды прошли в атмосфере взаимопомощи — любимый всё время находился рядом и поддерживал певицу.

Об своей беременности Ульяна сообщила ещё в феврале, когда была на четвёртом месяце. Она откровенно делилась с подписчиками тем, что начало ожидания малыша было непростым из-за сильного токсикоза и эмоциональных перепадов, однако сейчас все трудности остались позади.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ксюша Манекен, которая когда-то была чайлдфри, родила сына. Его назвали Филиппом.

Украинская фехтовальщица впервые показала лицо своей новорожденной дочери Арианны и поделилась трогательными эмоциями от материнства. Спортсменка, которая родила первенца в середине июня от своего жениха, итальянского фехтовальщика Луиджи Самеле, призналась в безграничной любви к малышке.

Кроме того, Игорь Пустовит и его вторая жена Виктория стали родителями — 18 июня у супругов родилась дочь. Для Виктории девочка стала первенцем, а для Игоря — уже третьим ребенком.