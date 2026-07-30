Відома українська блогерка вперше стала мамою (фото)

Українська блогерка та співачка Уляна Станіславська вперше стала мамою, народивши донечку. Радісною звісткою про поповнення в родині артистка поділилася у своїх соцмережах лише через кілька днів після пологів.

Дівчинка з'явилася на світ ще 27 липня, однак перші дні новоспечені батьки вирішили провести у родинному колі без зайвої уваги. Згодом зірка опублікувала в Instagram (@ulastanislavska) ніжне відео з чоловіком Олегом та малечею, зізнавшись, що вони неймовірно щасливі, хоч вона ще й проходить період реабілітації.

Станіславська стала мамою Фото: Instagram

Пологи були партнерськими — увесь час коханий перебував поруч і підтримував співачку.

Про свою вагітність Уляна повідомила ще у лютому на четвертому місяці. Вона відверто ділилася з підписниками, що початок очікування малюка був непростим через сильний токсикоз та емоційні перепади, проте зараз усі труднощі залишилися позаду.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ксюша Манекен, яка колись була чайлдфрі, народила сина. Його назвали Філіпом.

Українська фехтувальниця вперше показала обличчя своєї новонародженої доньки Аріанни та поділилася зворушливими емоціями від материнства. Спортсменка, яка народила первістка у середині червня від свого нареченого, італійського фехтувальника Луїджі Самеле, зізналася у безмежній любові до малечі.

Крім того, Ігор Пустовіт та його друга дружина Вікторія стали батьками — 18 червня у подружжя народилася донечка. Для Вікторії дівчинка стала первістком, тоді як для Ігоря це вже третя дитина.