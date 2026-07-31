Как у Барби: женщина перекрасила весь дом в розовый цвет (фото)

Британская модельер и писательница Табита Уэбб впервые пригласила журналистов в свою усадьбу в Винчестере. 51-летняя авторка бестселлеров оформила её в розовых тонах.

Внимание привлекает домашнее гнездышко писательницы — украшенный ею собственноручно пятикомнатный особняк в Винчестере, где она живет с мужем, южноафриканцем Гэвином Ферраром, и двумя дочерьми — 14-летней Бетси и 8-летней Примрозой.

"Теперь я совершенно ясно осознаю, что живу в розовом доме в стиле Барби", — смеется женщина.

Семья писательницы Фото: Reach PLC

Переехав из Лондона за город несколько лет назад, Табита полностью отремонтировала дом в стиле "новоанглийского" декора, самостоятельно продумав каждую деталь интерьера.

В доме много оттенков розового Фото: Reach PLC

Розовое пианино, купленное на Etsy, диван с тигровым принтом и фотообои, привезенные из Турции — этот интерьер далек от традиционного деревенского шика.

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"Я много времени провожу на террасе в своём кресле-качалке, — признается она в беседе с изданием OK! — Это моё любимое место для отдыха".

51-летняя авторка бестселлеров оформила дом в розовых тонах Фото: Reach PLC

Напомним, ранее Фокус писал:

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